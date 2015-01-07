ابراهیم حقیقی رئیس جشنواره هنرهای تجسمی «شهر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در احکامی جداگانه ابراهیم حقیقی را به عنوان رییس و احسان کاظم را به عنوان دبیر دومین جشنواره

هنرهای تجسمی «شهر» منصوب کرد.

عبدالحسینی در این حکم بر بهره‌مندی از ظرفیت جامعه هنر تجسمی کشور استفاده از امکانات درون و برون سازمان برای ارتقای دانش بصری شهروندان، تعامل با استادان و کارشناسان و متخصصان، نقش آفرینی هنرهای تجسمی در موضوعات اجتماعی و پیگیری اهداف و سیاست‌های ابلاغی سازمان فرهنگی هنری در برگزاری این رویداد تاکید کرده است.

ابراهیم حقیقی عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک و از هنرمندان برجسته و پیشکسوتان حوزه تجسمی است و احسان کاظم رییس فرهنگسرای فردوس است.