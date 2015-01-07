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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

ابراهیم حقیقی رئیس جشنواره هنرهای تجسمی «شهر» شد

ابراهیم حقیقی رئیس جشنواره هنرهای تجسمی «شهر» شد

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در احکام جداگانه‌ای، رییس و دبیر دومین «جشنواره هنرهای تجسمی شهر» را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در احکامی جداگانه ابراهیم حقیقی را به عنوان رییس و احسان کاظم را به عنوان دبیر دومین جشنواره
هنرهای تجسمی «شهر» منصوب کرد.

عبدالحسینی در این حکم بر بهره‌مندی از ظرفیت جامعه هنر تجسمی کشور استفاده از امکانات درون و برون سازمان برای ارتقای دانش بصری شهروندان، تعامل با استادان و کارشناسان و متخصصان، نقش آفرینی هنرهای تجسمی در موضوعات اجتماعی و پیگیری اهداف و سیاست‌های ابلاغی سازمان فرهنگی هنری در برگزاری این رویداد تاکید کرده است.

احسان کاظم رییس فرهنگسرای فردوس

ابراهیم حقیقی عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک و از هنرمندان برجسته و پیشکسوتان حوزه تجسمی است و احسان کاظم رییس فرهنگسرای فردوس است.

کد مطلب 2459980

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