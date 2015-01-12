اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام کادر فنی اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

احسان پهلوان از ذوب آهن، علی کریمی،حسین فاضلی و محمد حسین مرادمند از سپاهان اصفهان، محمد علی فرامرزی از پدیده مشهد، محمدرضا نجات، فرشید اسماعیلی فجر شهید سپاسی، روزبه چشمی از صبا قم، یاسر وکیلی از راهیان کرمانشاه، ایمان سلیمی از آلومینیوم هرمزگان، ارسلان مطهری، آرش رضاوند، علی محسن زاده از نفت تهران، وحید حیدریه از پیکان تهران، احمد نوالهی، میلاد کمندانی از پرسپولیس، میلاد محمدی کشمرزی ، امیر عابدزاده از راه آهن، مجید حسینی از اسقلال و محمدرضا اخباری از سایپا، شاهین ثاقبی از تراکتورسازی ، علیرضا نقی زاده از گسترش فولاد تبریز، جلال عبدی، گودرز داودی، عارف سلیمان احمد از نفت مسجد سلیمان ،علی عبدالله، زبیر نیک نفس از صنعت نفت، یوسف وکیا، بهمن جهان تیغ، از فولاد خوزستان، حسین کنعانی زادگان ملوان بندر انزلی و مهیار نوری از داماش گیلان، بهنام برزای.

بازیکنان باید عصر روز چهارشنبه 24 دیماه راس ساعت 17:00 خود را به کادر فنی در هتل المپیک معرفی کنند.