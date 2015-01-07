  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

بررسی کمک پاکستان علیه تروریسم محور مذاکرات استراتژیک در اسلام آباد

بررسی کمک پاکستان علیه تروریسم محور مذاکرات استراتژیک در اسلام آباد

بررسی کمک های پاکستان علیه گروههای تروریستی محور گفتگوهای استراتژیک در اسلام آباد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، جان کری ضمن تایید کمک به پاکستان در زمینه مبارزه علیه گروههای تروریستی در این کشور هدف از شرکت در گفتگوهای استراتژیک در اسلام آباد را بررسی کمک های پاکستان علیه گروههای القاعده، طالبان و دیگر گروههای تروریستی معرفی کرد.

این رسانه پاکستانی در ادامه با اشاره به تصویب کمک های مالی آمریکا به پاکستان در سال ۲۰۱۰ میلادی گزارش داد که بیل کری، جان کری و ریچارد لوگار پیشنهاد پرداخت سالانه ۱.۵ میلیارد دلار را به عنوان کمک های غیر نظامی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به پاکستان مطرح کرده بودند.

یادآور می شود نشست وزیران و گفتگو های استراتژیک دوجانبه میان آمریکا و پاکستان 14 ژانویه با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای پاکستانی در اسلام آباد برگزار می شود.

کد مطلب 2460015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها