بررسی کمک پاکستان علیه تروریسم محور مذاکرات استراتژیک در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، جان کری ضمن تایید کمک به پاکستان در زمینه مبارزه علیه گروههای تروریستی در این کشور هدف از شرکت در گفتگوهای استراتژیک در اسلام آباد را بررسی کمک های پاکستان علیه گروههای القاعده، طالبان و دیگر گروههای تروریستی معرفی کرد.

این رسانه پاکستانی در ادامه با اشاره به تصویب کمک های مالی آمریکا به پاکستان در سال ۲۰۱۰ میلادی گزارش داد که بیل کری، جان کری و ریچارد لوگار پیشنهاد پرداخت سالانه ۱.۵ میلیارد دلار را به عنوان کمک های غیر نظامی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به پاکستان مطرح کرده بودند.

یادآور می شود نشست وزیران و گفتگو های استراتژیک دوجانبه میان آمریکا و پاکستان 14 ژانویه با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای پاکستانی در اسلام آباد برگزار می شود.