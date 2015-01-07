به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ پس از نشست سازماندهی مسائل فرهنگی با باشگاه‌های فوتبال در جمع خبرنگاران بیان کرد: برگزاری این جلسات به سود فوتبال کشور است و ما می‌خواستیم تا نقاط ضعف و قدرت را بررسی کنیم. فراهم کردن شرایط مناسب برای هواداران در اولویت است چون یک هوادار پس از پیاده‌روی چندکیلومتری مطمئنا واکنش‌هایی نیز در ورزشگاه خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییرات فدراسیون فوتبال عنوان کرد: این تغییرات در هر سازمانی وجود دارد که یک عده نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال خودش استعفا داد و با توجه به کرسی‌های بین‌المللی شجاعی فدراسیون برای حفظ این کرسی‌ها از وی حمایت خواهد کرد.

تاج درخصوص وضعیت باشگاه راه‌آهن بیان داشت: از دادستانی تشکر می‌کنم که برای مشخص شدن وضعیت تلاش می‌کند با این حال آنها در نظر دارند که تیم‌داری نکنند. پیشنهاد ما به عنوان سازمان لیگ این است که راه‌آهن نیز مانند دیگر دارایی‌های بابک زنجانی واگذار شود. به عنوان مثال این باشگاه به وزارت نفت واگذار شود و به فروش برسد. برای ادامه کار باشگاه مذاکراتمان را انجام می‌دهیم اما هنوز از جزئیات ماجرا بی‌خبریم.

وی در پایان درخصوص وضعیت سرمربیگری لطیفی در راه‌آهن عنوان کرد: وی مشکلی برای مربیگری ندارد.