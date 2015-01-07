اعزام به خدمت همه مشمولان ديپلم و زيرديپلم از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظيفه عمومي ناجا، ضمن فراخوان كليه مشمولان غايب و غيرغايب متولد ۱۳۵۵ تا پايان دي ماه ۱۳۷۵ براي انجام خدمت دوره ضرورت، طي اطلاعيه اي اعلام كرد: كليه مشمولان ديپلم و زير ديپلم سال هاي مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ دي ماه سال۱۳۹۳ دريافت كرده اند، مي بايست در ساعت و محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده، حضور يابند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ

كليه مشمولان ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب که داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ دي ماه سال ۱۳۹۳مي باشند مي بايست راس ساعت۱۰صبح روز شنبه ۹۳/۱۰/۲۰ به محل و مراکزي که توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در قالب برگ معرفي نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن ساير استان هاي کشور

كليه مشمولان ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب که داراي برگه آماده به خدمت به تاريخ دي ماه سال ۱۳۹۳ مي باشند راس ساعت ۷ صبح شنبه ۹۳/۱۰/۲۰به معاونت وظيفه عمومي استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذكر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت محسوب مي شود.

گفتني است، آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش، نشده اند، مي توانند به نزديكترين دفتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) مراجعه و برگ مذكور را دریافت و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند .