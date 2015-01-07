محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم کمی ابری همراه با وزش باد است، ادامه داد: امروز حداقل دمای هوا یک درجه و حداکثر دما نیز ۱۸ درجه، جهت وزش باد شرقی و سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: در روز پنجشنبه هوای قم نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز پنجشنبه جهت وزش باد غربی و سرعت وزش باد بین ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

ترابیان با بیان اینکه در روز جمعه هوا صاف تا کمی ابری همراه با بارش باران است، ادامه داد: روز جمعه حداقل دما منهای سه و حداکثر دما ۹ درجه و جهت وزش باد غربی و سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم گفت: از فردا روند کاهشی دما آغاز می‌شود و در روز پایان هفته دمای هوا هشت درجه کاهش می‌یابد.