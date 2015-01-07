به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات قرارداد آتی سکه طلا، تحویل شهریورماه سال 94 از روز یکشنبه(21 دیماه) راه‌اندازی شده و قابل انجام خواهد بود.

قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

همچنین قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و دوباره همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.