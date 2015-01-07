توقف توسعه کمی دانشگاه پیام نور/ اختصاص بودجه دانشگاهی ویژه خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری در مراسم تکریم و معارفه سرپرست های قدیم و جدید دانشگاه پیام نور گفت: دکتر فراهانی و دکتر سرلک هر دو از جنس پیام نور هستند برای ما مهم بود که فردی که انتخاب می شود و مسئولیت این دانشگاه را برعهده می گیرد از خانواده پیام نور باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور در اساسنامه دارای ویژگی هایی است که باید به این ویژگی ها بها داده شود. این دانشگاه دارای مسئولیت و ماموریت خاصی است که باید به آن توجه شود و کار درست این است که براساس اساسنامه رفتار شود. اگر بنا بود دانشگاه پیام نور نیز مانند دانشگاه های دیگر عمل کند نیاز به اساسنامه و ماموریت خاصی نداشت.

قیداری تاکید کرد: مسئولیت اصلی پیام نور آموزش برای همه در هر زمان و مکان است.

وی در ادامه افزود: من با این مسئله که مطرح می شود و توسعه کمی را مورد بی مهری قرار می دهد موافق نیستم و نگاه منفی به این مسئله ندارم آن زمان که توسعه کمی صورت گرفته لازم بوده ولی اکنون باید کمی توسعه کمی متوقف و یا روند آن کند شود و کیفیت جدی گرفته شود.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: کار علمی بدون کیفیت مشتری ندارد.

وی یادآور شد: رئیس دانشگاه باید بتواند نظر خیرین را جلب کند.

وی تصریح کرد: امسال بودجه خاصی برای حمایت از دانشگاه هایی که در فضای فیزیکی خود از خیرین کمک می گیرند اختصاص داده شده است.

نصیری در ادامه از دانشگاهیان پیام نور خواست دست رئیس دانشگاه را در انتخاب معاونان خود بازبگذارند و کسی نرود به او اصرار کند که مرا به عنوان معاون انتخاب کن. انتخاب معاونین از اختیارات رئیس دانشگاه است به این اختیار رئیس دانشگاه احترام بگذارید.

وی در پایان از زحمات دکتر فراهانی سرپرست سابق دانشگاه پیام نور تقدیر کرده و برای دکتر سرلک سرپرست جدید دانشگاه پیام نور آرزوی موفقیت کرد.