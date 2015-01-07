تفرقه مسلمانان را در مقابل دشمنان ضعیف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده امروز در ششمین همایش سراسری منادیان وحدت با عنوان سفیر مهربانی که در مجتمع نور سنندج برگزار شد، گفت: خداوند متعال به خاطر وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) که هدایت کننده قلب انسان ها به سمت توحید و وحدت است بر بشر منت نهاده است.

وی با اشاره به اینکه پروردگار، پیامبراعظم (ص) را به عنوان منادی وحدت برای جهانیان فرستاد، عنوان کرد: حضرت محمد(ص) برای طنین انداز کردن نگاه وحدت در میان بشریت و سوق دادن انسان ها از شرک و بت پرستی به سوی خداپرستی مبعوث شد.

وی اظهار داشت: ویژگی های پیامبر(ص) بسیار حائز اهمیت است و کسی که بخواهد در مسیر این بزرگوار گام بردارد باید شناخت کافی از اخلاق، رفتار و گفتار این بزرگوار کسب کند.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مسلمانان باید سیره پیامبر را به عنوان خط مشی در زندگی خود قرار دهند تا بدین گونه بتوانند سعادت دنیا و آخرت را بدست آورند.

حجت الاسلام نوری زاده یکی از راه های نفوذ دشمنان در جوامع اسلامی ایجاد تفرقه و نفاق است، افزود: هر زمانی که میان مسلمانان تفرقه ایجاد شود بدون شک توانایی ایستادگی در مقابل دشمنان را از دست می دهند.

وی قرآن کریم را بزرگ ترین اشتراک بین مسلمانان خواند و اظهار داشت: وجود اشتراکات زیاد در مذاهب اسلامی وجه تمایز اصلی دین اسلام با سایر ادیان الهی است.

وی بیان کرد: کلام الله بشریت را از نفاق به صدق و از ذلالت به هدایت راهنمایی می کند.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه دین مبین اسلام وسیله ای برای ارتقای روحی و معنوی انسان هاست، گفت: توحید، معاد و نبوت مهمترین اصول در دین اسلام است که در تمامی مذاهب مشترک است.

حجت الاسلام نوری زاده ادامه داد: اکنون دشمن بر روی مسائل مشترک بین مذاهب اسلامی برنامه دارد و نقشه های شوم خود را در این راستا پیاده سازی می کند.

وی بیان کرد: اکنون دشمن به صورت همه جانبه نگاهی خیانت آمیز نسبت به اعتقادات و باورهای مسلمان ها دارد و در این رابطه هم تحرکات زیادی در منطقه با ایجاد گروهک های تکفیری آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران توصیه های زیادی در مورد وحدت اسلامی کرده اند و بارها اعلام فرمودند که ما مسلمان ها نیاز به وحدت و همدلی برای شکست دشمنان دین اسلام داریم.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه ما مسیر اهل سنت را از سلفیت و وهابیت جدا می دانیم، عنوان کرد: سلفیت و وهابیت قصد تفرقه افکنی میان مسلمان ها را دارند و ما مسلمان ها باید با همدلی و وحدت و عمل به فرامین الهی مشکلات و تفرقه ها را برطرف کنیم.

در این همایش شیعه و سنی دست دردست هم نهادند و دعای وحدت را قرائت کردند و از خداوند متعال نابودی تفرقه افکنان را خواستار شدند.