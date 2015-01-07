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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

جشنواره فیلم فجر با «محمد (ص)» افتتاح می شود

جشنواره فیلم فجر با «محمد (ص)» افتتاح می شود

با توجه به اینکه فیلم «محمد (ص)» یک پروژه ملی آماده نمایش محسوب می شود و در بخش مسابقه سینمای ایران نیز حضور ندارد، قرار است به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره سی وسوم فیلم فجر به نمایش درآید.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه مجید مجیدی به عنوان رییس هیات داوران سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب شده است و به این ترتیب فیلم «محمد (ص)» وی نمی تواند در بخش سودای سیمرغ به رقابت با سایر فیلم های بخش مسابقه بپردازد، این فیلم سینمایی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره انتخاب شده تا هنرمندان و اهالی رسانه بتوانند به دیدن این پروژه فاخر سینمای ایران بنشینند.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در حاشیه بازدید از لوکیشن های فیلم «محمد (ص)» در جمع خبرنگاران در تایید این خبر تاکید کرد: فیلم سینمایی «محمد(ص)» به کارگردانی مجید مجیدی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره سی و سوم فیلم فجر به نمایش در می آید.

وی درباره اکران عمومی این فیلم سینمایی عنوان کرد: قطعا مخاطبان سهم بزرگی از این فیلم سینمایی دارند بنابریان ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که از نمایش عمومی این اثر سینمایی حمایت کنیم.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2460089
آروین موذن زاده

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