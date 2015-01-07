بودجه فعالیتهای فرهنگی تشکلها را تأمین می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام طه هاشمی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست هم اندیشی نمایندگان ریاست دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی و استادان با بیان اینکه با حفظ وحدت در هر مجموعه ای می توان مشکلات را برطرف کرد خواستار تحول در نگاه مدیران و تغییر شیوه آنان در فضای دانشگاه برای پرنشاط تر شدن فضای دانشگاه ها شد .

وی افزود: ما باید با سعه صدر و ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه، آزاد اندیشی را که محور فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی است تمرین کنیم و فضای دانشگاه اگر با نشاط باشد قطعا همه جریان ها از آن استقبال می کنند ولی اگر سرد و مرده باشد هیچکس تمایلی به انجام فعالیت نخواهد داشت و ما باید بستر مناسب و قانونمندی در دانشگاه ایجاد کنیم که همه جریان به فعالیت سالم بپردازند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه جوان امروزی با جوان 30 سال گذشته متفاوت است اظهار کرد: نیازهای امروز جوانان بسیار متفاوت از گذشته است و ما نباید همچنان با روش های گذشته در پی ایجاد رغبت در جوانان باشیم بلکه باید با طرح های نو انگیزه و رغبت میان جوانان ایجاد کنیم و ما به فعالین تشکل های دانشجویی باید سیاست ورزی را آموزش دهیم نه سیاست کاری را.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان سخنانش گفت: سیاست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از تشکل های دانشجویی است و هر تشکلی برنامه فرهنگی داشته باشد ما هزینه آن را از بودجه فرهنگی دانشگاه تامین می کنیم.

در ابتدای این نشست هم اندیشی تعدادی از نمایندگان ریاست دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی و استادان به بیان مشکلات و دغدغه های خود در واحدهای دانشگاهی پرداختند.