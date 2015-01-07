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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۹۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۱ هزار و ۵۹۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۱۷ تومان، هر یورو را ۴۲۲۵ تومان، هر پوند را ۵۳۶۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۶۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۹۷۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۹۶۰۰۰
نیم سکه۵۰۰۰۰۰
ربع سکه۲۷۰۰۰۰
گرمی۱۷۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۱۵۹۴
نوع ارز 
دلار۳۵۱۷
یورو۴۲۲۵
پوند۵۳۶۰
درهم۹۶۵
کد مطلب 2460121

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