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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

عابدزاده:

موزه فوتبال آذربایجان موجب توسعه گردشگری غرب تبریز می شود

موزه فوتبال آذربایجان موجب توسعه گردشگری غرب تبریز می شود

تبریز - عضو شورای اسلامی تبریز افتتاح موزه فوتبال آذربایجان در حوزه شهرداری منطقه ۶ را زمینه ساز توسعه گردشگری در غرب تبریز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عابدزاده چهارشنبه در حاشیه بازدید از موزه فوتبال آذربایجان، این مجموعه را موجب غنای تاریخ فوتبال منطقه دانست و گفت: افتتاح این موزه در کنار پارک بانوان و با حفظ کاربری پارک با افزایش تاثیرات فرهنگی مجموعه پارک و تالار رضوان قدم بزرگی در جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم منطقه غرب تبریز خواهد بود.

وی با اشاره به ایجاد غرفه شهدای فوتبالیست در این موزه، از شهرداری منطقه ۶ و جمع آوری کنندگان این آثار بخاطر ایجاد چنین فضایی تقدیر و تصریح کرد: شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس در تمام جبهه های نظامی، عبادی، ورزشی و اخلاقی پیشتاز و الگوی جوانان بودند و ایجاد چنین مکان هایی برای معرفی آنها به نسل جوان و آینده اقدامی ارزشمند است.

این عضو شورای اسلامی تبریز از موزه فوتبال آذربایجان به عنوان گواه زنده و ماندگار تاریخ برجسته فوتبال آذربایجان در کشور و دنیا نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این، همکاری شورای شهر و پیشکسوتان فوتبال منطقه برای توسعه چنین موزه ارزشمندی و جمع آوری آثار بیشتر در این مجموعه موجب حفظ یاد و خاطره بزرگمردان عرصه های ورزش حرفه ای و قهرمانی آذربایجان می شود.

کد مطلب 2460180

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