سوارکار همدانی در مسابقات بین المللی هلند شرکت می کند

وجید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به شرکت سوارکاری همدانی در این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه آینده در شهر گرونینگن هلند برگزار می شود.

وی افزود: علیرضا بختیاری بهترین سوارکار استان همدان است و حضور وی در این مسابقات افتخار بزرگی برای ورزش استان خواهد بود.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به باشگاه های سوارکاری همدان بیان کرد: هفت باشگاه و مرکز پرورش اسب به نام های باشگاه سوارکاری آذرخش، باشگاه سوارکاری ابن سینا، باشگاه سوارکاری اکباتان، باشگاه سوارکاری ایثار، باشگاه سوارکاری آنادانا و باشگاه سوارکاری شبدیز از باشگاه ‌های همدان هستند.

برقعی عنوان کرد: همچنین در شهرستان رزن مزرعه دیمور، باشگاه سوارکاری فرشید در ملایر و یک باشگاه نیز در مجموعه علیمردیان نهاوند فعال است و اسدآباد، بهار و تویسرکان نیز به دنبال توسعه این ورزش هستند.

وی درباره استقبال مردم استان همدان از ورزش سوارکاری بیان کرد: در حاضر بیش از ۲۵۰ سوارکار در هفت باشگاه سوارکاری همدان فعالیت می کنند که با توجه به امر استعدادیابی سعی بر افزایش این تعداد علاقمند داریم.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان یادآور شد: سوارکاری برای مردم همدان به مانند ورزش کشتی برای مازندرانی هاست و در ۲۲ سال گذشته سابقه نداشته که سوارکاران همدانی به مسابقه‌ای رفته و دست خالی از این مسابقات برگردند.

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