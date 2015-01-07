نخستین کنگره شهدای فجرآفرین در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد جهانی نژاد» ظهر چهارشنبه، در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامه های کمیته ایثارگران استان گلستان به مناسبت ایام دهه فجر سال جاری پرداخت.

جهانی نژاد ضمن نام بردن از برنامه های سال گذشته دهه فجر کمیته ایثارگران اظهار کرد: این کمیته برای ایام الله دهه فجر برنامه های متنوعی را در نظر گرفته است.

وی برگزاری کنگره شهدای فجرآفرین را به عنوان برنامه ویژه این ایام نام برد و افزود: کنگره شهدای فجرآفرین برای نخستین بار در استان گلستان در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۴۳ تاکنون، ۴۳ شهید انقلاب در استان گلستان شناسایی شده اند و در این کنگره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، از خانواده این عزیزان تجلیل خواهد شد.

رییس کمیته ایثارگران گلستان اظهار کرد: همزمان با ایام دهه فجر، همایش شعر دانشجویی با مفاهیم ایثار و شهادت استان برگزار خواهد شد.

جهانی نژاد بیان کرد: در روز پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه نیز برنامه میهمانی لاله ها را در گرگان برگزار خواهیم کرد.