هسته گزینش آموزش و پرورش بودجه تعریف شده ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرضا فولادوند ظهرچهارشنبه درهمایش گزینشگران اداره کل آموزش و پرورش استان همدان با تبریک هفته وحدت و فرا رسیدن میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) افزود: بعد از انقلاب اسلامی و پس از پاک شدن آموزش و پرورش از وجود کسانی که به نظام طاغوت وابسته بودند باید نیروهای زبده و متخصصی جذب این سازمان می شد و مرجعی صلاحیت این افراد را تائید می کرد که در این راستا امام راحل دستور تشکیل هسته گزینش را صادر کردند.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که فرمودند دولت بدون گزینش افراد متخصص و متعهد در رشته های مختلف موفق نخواهد شد، اظهار داشت:امام خمینی در آن زمان با تیزبینی خود معتقد بودند که تعهد در کنار افراد متخصص و بالعکس دولت ها را به سمت موفقیت سوق خواهد داد.

فولادوند با تاکید بر اینکه باید افرادی جذب سازمان ها شوند که هم تعهد و تخصص داشته و هم زبده باشند و با بیان اینکه گزینش باید توسط کسانی اداره شود که به سادگی این سه شرط را تشخیص دهند، گفت: این سه مقوله باید در کنارهم دیده شوند چراکه تعهد بدون تخصص معنا و مفهومی ندارد و درکنار تعهد و تخصص باید زبدگی و سرامد بودن در جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه افرادی که در هسته گزینش آموزش و پرورش مسئولیت دارند تا به حال وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند، عنوان کرد: گزینش در زیر بدترین حملات دشمن قرار دارد چرا که دشمنان نظام همیشه نقاط حساس جامعه و دستگاه ها را مورد هجمه قرار می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه گزینش یکی از نقاطی است که دشمن با آن عناد دارد، گفت: گزینش همانند یک فیلتر است و از ورود نیروهای نامطلوب جلوگیری می کند که یکی از اهداف دشمن ورود افراد نالایق به دستگاه های اجرایی و ضربه زدن به پایه های نظام است.

فولادوند گزینش را دیده بانی بر بلندای برج نظام جمهوری اسلامی ایران و رصد حرکات و برنامه های دشمن عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در سطح وزارت آموزش و پرورش منابع مالی برای گزینش دیده نشده است، افزود: پرداخت های وزارت آموزش و پرورش به صورت متمرکز است و متاسفانه در سطح وزارت خانه برای فعالیت های حیاتی که در هسته گزینش انجام می شود ردیف بودجه ای مخصوصی وجود ندارد.

فولادوند با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون تومان از حق الزحمه گزینشگران و محققان پاره وقت پرداخت نشده است، اظهار داشت: در تلاشیم تا این میزانی از بدهی خود به این افراد را تامین اعتبار و در اسرع وقت پرداخت کنیم.

وی در ادامه از محقق شدن ۲۰ درصد فوق العاده آموزگاران پایه ابتدایی خبر داد و اظهار داشت: گزینش استان همدان از شاخص ترین گزینش های سطح کشور است و با اجرای طرح های متعدد موجب افتخار استان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در پایان یاداورشد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای همه ما هزینه های مادی و معنوی داده و ما هم باید به عنوان سربازان نظام در هر جایگاهی وظایف محوله خود را تمام و کمال انجام دهیم و به میزان مقبولیت نظام بیافزاییم.