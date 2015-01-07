به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزکار پیش از ظهر چهار شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وضعیت بارش ها در کشور مطلوب نیست، گفت: تغییر اقلیم در کشور ایجاد شده است و بارش ها آنگونه که باید نیست.

وی افزود: در سطح کشور ایستگاه های هواشناسی مختلفی داریم و پیش بینی هوا در ایران بسیار با دقت و با کنترل بالا انجام می شود و دقت پیش بینی ها بسیار بالا است.

داوود پرهیزکار افزود: آمار بارش ها به دقت ثبت می شود و این آمارها برسی می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: هم اکنون اعتبار این سازمان کم است و جوابگوی نیاز ها در این حوزه نیست که باید اعتبارات این سازمان در راستای توسعه ایستگاه های هواشناسی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: راه اندازی ایستگاه های هواشناسی جدید در کشور بر اساس تحقیق و برسی دقیق انجام می شود و یک گروه پژوهشگر با برسی زوایای مختلف منطقه در خصوص راه اندازی ایستگاه تصمیم می گیرند.

موانع توسعه چهارمحال و بختیاری برداشته شود

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط توپوگرافی و خاص خود نیاز به راه اندازی ایستگاه های هواشناسی جدید دارد.

قاسم سلیمانی بیان کرد: این استان استانی برف گیر است و مردم مشکلات بسیاری به خصوص مناطق سخت گذر دارند.

وی بیان کرد: این استان استانی پر ظرفیت و پر پتانسیل است و زمینه را برای توسعه بیشتر دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: جاذبه های گردشگری این استان بسیار زیاد است و دولت نیز در راستای توسعه گردشگری این استان توجه بسیار زیادی کرده است.

وی گفت: توسعه این استان باید در تمام حوزه ها صورت گیرد و موانع توسعه این استان برداشته شود.