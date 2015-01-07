اسماعیل امینی دبیر شعر فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حکمی اسماعیل امینی را به عنوان دبیر نهمین جشنواره بین المللی شعر فجر منصوب کرد، در احکام جداگانه دیگری حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، سید احمد نادمی، بهمن ساکی، ناصر فیض، غلامعلی فلاح قهرودی، محمد علی بهمنی، افشین اعلاء و جواد محقق به عنوان اعضای هیات علمی نهمین دوره از جشنواره بین المللی شعر فجر منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است:

نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگیو سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی در زمینه شعر و ادبیات فارسی به این سمت منصوب می شوید. مقتضی است براساس وظایف مندرج در آیین نامه جشنواره بین المللی شعر فجر، اقدامات لازم را به انجام رسانید.