جشنواره غذاهای محلی در خانه قدیمی «آخوندابو» خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای روابط عمومی های لرستان در سخنانی به برنامه های دهه فجر اداره کل میراث فرهنگی لرستان اشاره کرد و از برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در ایام دهه فجر و در محل قلعه فلک الفلاک شهر خرم آباد خبر داد.

وی افزود: برگزاری جشنواره غذاهای محلی و سنتی در محل خانه قدیمی آخوند ابو خرم آباد از دیگر برنامه های این ده است.

مدیر پایگاه پلهای تاریخی لرستان اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه های ایام دهه فجر این اداره کل در شهرستان خرم آباد ساماندهی تپه ماسور و تبدیل آن به فضای سبز با هماهنگی و همکاری شهرداری خرم آباد است که از این طریق تپه ماسور از بافت ناموزون فعلی خارج خواهد شد.

وی بازدید رایگان از موزه های سطح استان در روز ۱۲ بهمن و برگزاری نمایشگاه تصاویر قدیمی مربوط به انقلاب اسلامی در شهر خرم آباد را از دیگر برنامه های ایام دهه فجر سازمان میراث فرهنگی استان برشمرد.

حسن پور افزود: همچنین در این ایام از پرونده ثبتی تصاویر قدیمی مربوط به انقلاب از جمله میدان شهدای خرم آباد که در فهرست آثار میراث معنوی رخدادهای انقلاب به ثبت ملی رسیده است رونمایی خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان اضافه کرد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی فاز آخر عملیات مرمت باغ گلستان شهر خرم آباد که اخیرا کار مرمت آن پایان پذیرفته و به شکل چهار باغ قدیمی خود درآمده است افتتاح خواهد شد.

حسن پور بیان داشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در ایام الله دهه فجر نشست مطبوعاتی با حضور رسانه های استان برگزار خواهد کرد.