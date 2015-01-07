۸۵۸ میلیون و ۹۳ هزار و ۶۱۶ دلار کالا از کرمان صادر شد/پسته در صدر لیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زریسفی ظهر چهارشنبه در کمیته پایش تجارت خارجی استان کرمان ویژه حمل و نقل ‌و بررسی روند صادرات استان کرمان گفت: روند صادارت در استان کرمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و پیش بینی می شود که میزان صادرات به بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ‌دلار برسد.

وی میزان صادرات از نظر وزنی طی سال جاری را ۲۸۹ هزار و ۲۴۵ تن دانست و افزود: این در حالی است که این میزان در سال گذشته ۲۲۸ هزار و ۸۴ تن بوده و این آمار حکایت از رشد ۲۵ درصدی دارد.

زریسفی از رشد ۷۲ درصدی صادرات از نظر قیمت خبر داد و بیان کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری ۸۵۸ میلیون و ۹۳ هزار و ۶۱۶ دلار آمریکا کالا از کرمان صادر شده است.

وی از تولید روزانه هشت هزار تن سیمان در کرمان خبر داد وافزود: استان کرمان با مازاد تولید سیمان مواجه است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از کمبود تقاضا در بازار داخلی و همچنین صادرات برای سیمان خبر داد و گفت: در حال حاضر پسته و مغز پسته ۷۸۸ میلیون دلار صادرات استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: کاشی، خرما، سیمان در رده های بعدی کالاهای صادراتی کرمان قرار دارند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: در زمینه صادرات مصنوعات مسی ۴۸ درصد کاهش داشته ایم.