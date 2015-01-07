نيمی از جايگاه های عرضه سوخت زاهدان دارای رتبه ممتاز شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا اعتصامی بیان داشت: از مجموع ۴۲ باب جایگاه مورد ارزیابی در منطقه زاهدان تعداد ۲۲ باب در ردیف جایگاه های ممتاز كشور قرارگرفت.

وی با ابراز رضایت از ارتقای سطح كمی و كیفی ارائه خدمات درجایگاه های عرضه سوخت منطقه ادامه داد: دراجرای طرح درجه بندی مجاری عرضه نوبت دوم امسال همچنین ۴ باب از جایگاه ها ی منطقه عنوان درجه یك، ۳ باب درجه دو، ۶ باب درجه سه و ۷ باب جایگاه نیز درردیف جایگاه های درجه پایه قرارگرفتند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه سطح درجه مجاری عرضه درنیمه اول امسال نسبت به نیمه دوم گفت: درارزیابی نیمه اول سال ۹۳ تعداد جایگاه های ممتاز منطقه ۱۶ باب بوده كه با تلاش و همكاری جایگاه داران سطح منطقه اكنون با ۳۷ و نیم درصد افزایش این تعداد به ۲۲ باب افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در طرح درجه بندی جایگاه های اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی كه هر۶ ماه یكبار توسط كارشناسان منطقه انجام می شود وضعیت ظاهری وفیزیكی، تلمبه های فروش، خدمات به مراجعان، رعایت اصول ایمنی و فنی مورد ارزیابی و درجه بندی قرارمی گیرد و براین اساس كارمزد فروش به جایگاه ها پرداخت می شود.

اعتصامی بیان داشت: منطقه زاهدان یكی از مناطق ۳۷گانه شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است كه با دارا بودن چهار ناحیه و سه انبارنفت تداركاتی، وظیفه تامین و توزیع سوخت درشمال، مركز وبخش هایی از جنوب استان سیستان وبلوچستان رابه عهده دارد.