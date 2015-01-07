اختصاص ردیف بودجه ویژه برای بافت تاریخی شاهدیه/نگرانی ازمهاجرت بی رویه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شرافت در جلسه فرماندار و مسئولان یزد با اعضای شورای شهر و شهرداری شاهدیه همچنین امام جمعه و ائمه جماعات این شهر با اشاره به مشکلات مطرح شده در زمینه بافت تاریخی شاهدیه اظهار داشت: بافت تاریخی شهر شاهدیه بافتی بسیار منحصر به فرد و ترکیبی از خانه باغ است که این بافت زنده را هیچ کجای استان یزد نداریم و فقط در شهر شاهدیه به جا مانده است.

وی در مورد احداث راه های دسترسی در بافت قدیم نیزبیان کرد: باید طبق ضوابط میراث فرهنگی اقدام شود و اگر خیابان در این بافت احداث شود این بافت نه ارزش تاریخی خواهد داشت نه ارزش افزوده بنابراین باید از ظرفیت ناشناخته بافت قدیم شاهدیه بیشتر استفاده شود و اگر سرمایه گذاران مراجعه کنند حمایت لازم را خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری استان یزد ادامه داد: ارزش بافت تاریخی به خاطر خشت و گل نیست بلکه به خاطر روح زندگی در آن است و باید ارزش های اسلامی و ایرانی در این بافت حفظ و احیا شود.

فرماندار یزد نیز در این نشست با تاکید بر جلب مشارکت مردم برای رفع مشکلات شهر اظهار داشت: مدیرانی موفق هستند که مشارکت مردمی را دنبال کنند و اگر شرایط فراهم شود و مردم اعتماد کنند، به طور قطع نهایت همکاری را خواهند داشت.

محمود شاکری شمسی ادامه داد: ایجاد سالن های ورزشی، درمانگاه، بیمارستان و... و. با همکاری بخش خصوصی برخی از این اقدامات است بنابراین اگر مدیریت شهری به مردم خدمات خوبی بدهد و شرایط هم فراهم شود مردم نیز با جان و دل همکاری خواهند داشت.

فرماندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهر یزد ۷۰۰ هکتار بافت زنده تاریخی دارد که حرف اول را در دنیا می زند، گفت: اگر بخواهیم با بودجه دولتی به این بافت رسیدگی کنیم باید فاتحه بافت تاریخی را خواند ولی اگر شرایط را فراهم کرده و به مردم خدمت رسانی شود، به طور قطع مردم نهایت همکاری را خواهند داشت و باید این میراث مادی که قابل احداث نیست حفظ و نگهداری شود.

وی در پاسخ به گلایه یکی از ائمه جمعه مبنی بر حضور اتباع خارجی در شهر شاهدیه، گفت: طرح ساماندهی اتباع در شورای تامین استان مصوب شده و مسئولان وزارت کشور نیز تایید کردند و مراحل اجرایی آن در دست اقدام است همچنین مکمل آن طرح نیز اسکان افاغنه است که هر صاحب خانه ای که اتباع غیرمجاز را اسکان دهد، باید جریمه و هزینه آن را پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه نیز در این نشست گفت: اغلب مکاتبات شورا در مورد گلایه مردم از آلودگی هوا، سختی آب و مهاجران خارجی است.

علی سلطانی افزود: مهاجر پذیری شهر شاهدیه بی رویه شده است و این شهر به عنوان قطب نساجی یزد با هجوم افاغنه و نیروهای کار از دیگر مناطق مواجه شده و ارزان بودن خانه اجاره ای و قیمت زمین باعث گسیل افراد به این منطقه شده است.

شهردار شاهدیه نیز در این نشست گفت: مردم این منطقه پرتلاش و ولایی هستند که نه تنها در شاهدیه بیکاری نداریم بلکه به دلیل اشتغال زیاد زمینه اشتغال و مهاجر پذیری زیادی نیز در شاهدیه فراهم شده است.

محمدجواد ابوالحسنی اظهار داشت: با توجه به اینکه در مجاورت شهرک صنعتی، دشت یزد – اردکان، کوره های آجر پزی و کارخانه های کاشی قرار گرفته ایم لذا بیشترین آلودگی هوا مربوط به شاهدیه است و از مسئولان تقاضا داریم عنایت بیشتری در مورد اعتبار به شهر شاهدیه داشته باشند.

نماینده نیروی انتظامی استان یزد نیز در این نشست گفت: در خصوص دستگیری افاغنه غیرمجاز به صورت هفتگی مراجعه داریم و در صورتی که کارگاه های تولیدی شاهدیه که کارگران افاغنه را بکارگیری کرده اند به ما اعلام شود علاوه بر جریمه از طرف اداره تعاون و کار نسبت به برخورد قانونی نیز اقدام خواهد شد.

سرهنگ یدالله توکلی اظهار داشت: در مورد احداث پاسگاه با ۱۷ نفر پرسنل در شاهدیه نیز از سال ۹۰ تاکنون در دستور کار نیروی انتظامی بوده اما موافقت نشده است و پیگیر هستیم اما در رابطه با پوشش انتظامی و گشت زنی کمال همکاری را خواهیم داشت.