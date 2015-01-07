مهلت اعلام نیاز برای جذب هیأت علمی تا پایان دی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضوان‌طلب با تأکید بر موضع پاسخگویی مرکز جذب اعضای هیئت علمی اظهار داشت: لازم است نیازها مطابق با مجوزهای شورای گسترش آموزش عالي و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم بارگذاری شوند تا امکان اعلان در فراخوان را پیدا کنند.

وی افزود: نرم افزار جامع فراخوان در حال طراحی و برنامه نویسی است که امکان دسترسی کامل برای متقاضیان به منظور پیگیری تمامی مراحل بررسی تا پاسخ نهایی پرونده را فراهم خواهد کرد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تصریح کرد: در آینده نزدیک نرم افزار دبیرخانه به نحو آزمایشی در اختیار دبیرخانه های جذب دانشگاه ها قرار خواهد گرفت تا در روند ارسال پرونده ها تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید در مدیریت مرکز جذب ، حفظ و مراعات کرامت اعضای هیئت علمی است گفت: تغییرات بنیادین و آئين نامه ای تا کنون در این مسیر نداشته ایم و صرفا به اجرای هرچه دقیق تر آئین نامه ها و مقررات ابلاغ شده از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت عالی جذب پرداخته ایم.

رضوان طلب در ادامه گفت : تکریم اساتید و متقاضیان هیئت علمی با تسریع و تسهیل در روند برسی پرونده ها و شفافیت در پاسخگویی به آنها تجلی دارد و بنا بر زمان بندی 135 روز فرصت رسیدگی به پرونده هاست که از این فرصت 45 روز مربوط به مرکز جذب است و در مدیریت جدید این زمان به 28 روز تقلیل یافته است.