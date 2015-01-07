  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۱

جوایز ویژه در انتظار هواداران تیم ملی فوتبال ایران

جوایز ویژه در انتظار هواداران تیم ملی فوتبال ایران

باشگاه هواداران تیم ملی فوتبال ایران جوایزی را برای حامیان این تیم در جام ملتهای آسیا در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر نوشت: تیم ملی درآستانه جام ملتهای آسیا به منظور تقدیر از هواداران تیم ملی جوایز ویژه ای را به اعضای باشگاه اهدا خواهد کرد.

جوایز در نظر گرفته شده عبارت اند از: خودرو تیبا 2 به تعداد اعضای خانواده پیامکی، خودرو پژو 206 و 5 دستگاه گوشی ایفون 6 .

باشگاه هواداران تیم ملی با هدف حمایت از فوتبال ملی از ابتدای سال جاری با نظر فدراسیون فوتبال فعالیت رسمی خود را با الگو برداری از باشگاههای هواداران اروپایی و آمریکای جنوبی آغاز نموده و در این زمان توانسته ضمن حمایت مالی از تیم ملی فوتبال در جام جهانی و جام ملتهای آسیا سرویس‌های ویژه ای را اعم از ارائه آخرین اخبار تیم ملی، برگزاری مسابقات،ارائه بلیط ارزان مسابقات، دیدار با ملی پوشان، بدرقه و.. را به اعضای باشگاه هواداران ارائه دهد.

همچنین این باشگاه به منظور تقدیر از هواداران تیم ملی ضمن انجام قرعه کشی به صورت روزانه و هفتگی جوایز ارزنده ای را به هواداران تیم ملی اهدا می نماید. برنامه های حمایتی و تشویقی باشگاه هواداران تیم ملی از طریق سایت تیم ملی به نشانی www.teammelli.ir  در اختیار هواداران خواهد بود و نیز عضویت در این باشگاه از طریق سامانه پیامکی 9090 (ارسال عدد یک از همراه اول)امکان پذیر است.

کد مطلب 2460368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها