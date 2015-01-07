جوایز ویژه در انتظار هواداران تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر نوشت: تیم ملی درآستانه جام ملتهای آسیا به منظور تقدیر از هواداران تیم ملی جوایز ویژه ای را به اعضای باشگاه اهدا خواهد کرد.

جوایز در نظر گرفته شده عبارت اند از: خودرو تیبا 2 به تعداد اعضای خانواده پیامکی، خودرو پژو 206 و 5 دستگاه گوشی ایفون 6 .

باشگاه هواداران تیم ملی با هدف حمایت از فوتبال ملی از ابتدای سال جاری با نظر فدراسیون فوتبال فعالیت رسمی خود را با الگو برداری از باشگاههای هواداران اروپایی و آمریکای جنوبی آغاز نموده و در این زمان توانسته ضمن حمایت مالی از تیم ملی فوتبال در جام جهانی و جام ملتهای آسیا سرویس‌های ویژه ای را اعم از ارائه آخرین اخبار تیم ملی، برگزاری مسابقات،ارائه بلیط ارزان مسابقات، دیدار با ملی پوشان، بدرقه و.. را به اعضای باشگاه هواداران ارائه دهد.

همچنین این باشگاه به منظور تقدیر از هواداران تیم ملی ضمن انجام قرعه کشی به صورت روزانه و هفتگی جوایز ارزنده ای را به هواداران تیم ملی اهدا می نماید. برنامه های حمایتی و تشویقی باشگاه هواداران تیم ملی از طریق سایت تیم ملی به نشانی www.teammelli.ir در اختیار هواداران خواهد بود و نیز عضویت در این باشگاه از طریق سامانه پیامکی 9090 (ارسال عدد یک از همراه اول)امکان پذیر است.