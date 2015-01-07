جشن تکلیف نمادین بیش از ۱۴۰۰ پایه سومی برگزار شد

تقی ابوطالبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراسم معنوی جشن تکلیف دانش آموزان دختر که امروز صبح در مصلی برگزار شد گفت:جشن تکلیف تعداد یک هزارو ۴۰۵ دانش آموز پایه سوم شهرتهران امروز در مصلی به صورت نمادین برگزار شد.

وی افزود: برای تثبیت سن گذر از کودکی به دوره نوجوانی که آغاز ماموریت هایی است که خدای رحمان لحاظ کرده است این جشن برگزار می شود.

ابوطالبی احمدی با بیان اینکه برگزاری جشن تکلیف بر ایجاد باور جدید و روحیه مسوولیت پذیری تاثیر می گذارد تصریح کرد: در سند تحول نظام بنیادین آموزش و پرورش ساحت های ۶ گانه آمده که یکی از مفاد آن شکل گیری باورهای دینی است و برگزاری جشن های معنویی و مذهبی در فرایند رشد عقلانی و ایجاد باور دینی که باعث دانش و باور خوب می شود تاثیر دارد.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران ،جشن تکلیف دانش آموزان شهر تهران در تمام مناطق بر گزار می شود.

وی تاکید کرد: ملاک عمل ما در کنار فعالیت آموزشی اجرایی نمودن ساحت های ۶ گانه سند تحول بنیادین است که همگام با آموزش برای اجرایی شدن مفاد رشد شناختی وعقلانی ، عاطفی و روانی، اجتماعی، کسب ارزش ها و باورهای دینی، بحث اقتصادی ، فناوری و تربیت بدنی جلو می رویم تا یک انسان سالم، موفق و توانا تحویل جامعه داده شود.