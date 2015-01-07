به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ملبورن، هاشم بیک زاده طی یک برخورد از ناحیه دست چپ دچار مصدومیت شدید شد تا کارلوس کی روش مجبور به خط زدن روی نام مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال شود.

بیک زاده در یک برخورد از ناحیه کف دست چپ دچار ضرب دیدگی شدید شد و پس از ترک محل تمرین و عکسبرداری به اطلاع کی روش رساندند که باید قید این مدافع را بزند.

بیک زاده دچار شکستگی شده است و به این ترتیب محمدرضا خانزاده جانشین او در لیست تیم ملی فوتبال ایران شد. پیش از این مدافع چپ پای استقلال در آستانه جام جهانی 2014 با مصدومیت مواجه شده بود تا جایی که سرانجام جای خود را به مهرداد پولادی داد.

حالا او در آستانه دومین تورنمنت مهم زندگی اش مصدوم شد تا لقب بدشانس ترین فوتبالیست را به خود اختصاص دهد.