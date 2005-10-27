پوتين : سازمان همكاريهاي شانگهاي به عامل مهم سياست جهاني تبديل خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي " دنجي انفو" پوتين معتقد است اعضاي سازمان در مرحله اول بايد به مبارزه با تروريسم توجه كنند.
پوتين گفت: "نميشود مساعي سازمان همكاري شانگهاي در جهت مبارزه با تروريسم را از قلم انداخت. درچارچوب سازمان ساختارهاي خاصي تشكيل شده كه بايد مأموريتهاي بسيار بغرنج و همچنين بسيار مهم تقريباً تمام جهان متمدن را حل كنند. برخي حوادث و منجمله در كشورهاي عضو سازمان، و حوادث ديگر كشورها نشان ميدهد اين مأموريت و اين مسئله ابرام بسيار داشته و بايد در كانون توجه ما باشد".
چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان در سازمان عضويت دارند . اجلاس روساي دول سازمان همكاري شانگهاي براي اولين بار با حضور نمايندگان هند، ايران، مغولستان و پاكستان به عنوان دولتهاي ناظر در مسكو برگزار شد.
پوتين معتقد است سازمان همكاري شانگهاي "رشد كرده و وزن سياسي آن بطور فزاينده بالا ميرود".
رئيس جمهور روسيه در ملاقات با رئيس شوراي دولتي چين در كرملين چنين گفت: "شما علت مهمي براي سفر به كشور ما داريد، مناسبات تجاري اقتصادي ما رشد كرده و توسعه بيشتري پيدا ميكند. ما خوشحاليم و اطمينان داريم اين حداكثر ممكن نيست".
پوتين همچنين در ملاقات با رؤساي دول و هيئتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و كشورهاي ناظر در سازمان اعلام نمود سال آينده سازمان 5 ساله ميشود. سازمان از لحظه تأسيس در جهت نيل به مأموريتهاي پيش رو قدم هاي بزرگ برداشته و از محدوده مأموريت هايي كه در آغاز اعلام شده بود فراتر رفته است.
به نظر پوتين براي حل مؤثر اين مأموريت ها بايد به همكاري فرهنگي و انساني بين كشورهاي عضو هم توجه شود. رئيس جمهور روسيه خاطر نشان كرد جمعيت كشورهاي عضو از 3 ميليارد نفر فراتر ميرود و تصميمات سازمان بر اوضاع اجتماعي و اقتصادي اكثريت جمعيت جهان اثر ميگذارد و خود اين عامل مهم سياست جهاني ميباشد.
وي خاطر نشان نمود علاوه بر امور اقتصادي و انساندوستانه، سازمان به امور امنيتي شهروندان هم توجه كرده و ميكند.
لازم به ذكر است كه سازمان همكاريهاي شانگهاي در15 ژوئن سال 2001 بوسيله كشورهاي چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان به منظورترويج و توسعه همكاريهاي منطقه اي، دوستي بين اعضا، ترويج همكاريهاي مؤثر سياسي،علمي، فرهنگي، تماسها در حوزه هاي آموزشي،انرژي، حمل و نقل ، محيط زيست، مقابله با تروريسم، افراط گرائي و جدائي طلبي در شانگهاي چين تاسيس شد.
چشم انداز سازمان:
تحليلگران بر اين باورند كه سازمان همكاريهاي شانگهاي مي تواند نقش معهمي را در تحولات آينده ايفا كند.
كارشناسان بر اين باورند كه، روسيه و چين ميتوانند به تشكيل كنفدراسيون ارو آسيايي متوجه ايجاد سنگ توازن با ناتو نزديكتر شوند. تحليلگران بر اين باورند گروهي كه در سال 2001 با مأموريت محدود توسعه همكاري در آسياي مركزي شوروي سابق تشكيل شده بود بسرعت به سوي تبديل به پيمان امنيت منطقهاي پيش رفته و بزودي اعضاي جديدي چون هند، پاكستان و ايران ميتوانند در آن پذيرفته شوند.
اين گروه معتقدند: يكي از ابتكاراتي كه روسيه و چين در مورد آن حسن تفاهم دارند ضرورت محدود كردن نفوذ آمريكا است كه بعد از 11 سپتامبر به اوج خود رسيد. لوكيانف سردبير مجله "روسيه در سياست جهاني" ميگويد مسكو در جستجوي امكان نمايش اين است كه بازيگر مهم منطقه ميباشد.
وي مي گويد: رهبران روسيه بيثباتي مربوط با وقايع قرقيزستان و به اصطلاح شورش اسلامي ازبكستان را با مساعي دولت بوش در جهت برقراري دمكراسي ارتباط ميدهند.
كاراگانف رئيس شوراي سياست خارجي و دفاعي كه مشاور كرملين است ميگويد واشنگتن سعي بر توسعه دمكراسي دارد ولي ميدانيم كه دمكراسي سريع در هر يك از كشورهاي آسياي مركزي به بروز هرج و مرج منجر خواهد شد.
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