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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۸

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

کریمی پا به توپ شد/ عالیشاه و صادقیان غایب بودند

کریمی پا به توپ شد/ عالیشاه و صادقیان غایب بودند

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پیگیری شد که چند بازیکن این تیم در این تمرین غایب بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی آغاز شد که علی کریمی در این تمرین پا به توپ شد. این تمرین ساعت ۱۶:۰۰ آغاز شد و در ابتدا بازیکنان جلسه ای را با کادر فنی و حسین عبدی برگزار کردند.

* علی کریمی حدود یک ساعت پیش از تمرین به مجموعه درفشی فر آمد و دقایقی به صورت اختصاصی به تمرین پرداخت و سپس همراه سایر اعضای تیم در تمام مراحل این تمرین شرکت داشت.

* ۵۰ هوادار این جلسه تمرینی را از نزدیک مشاهده کردند.

* امید عالیشاه و پیام صادقیان، غایبان این جلسه تمرینی بودند. این در حالی بود که میلاد کمندانی و احمد نوراللهی به علت همراهی کردن تیم ملی امید در این تمرین حضور نداشتند.

* رضا نوروزی هم دیگر غایب این جلسه تمرینی بود.

* محمدرضا خان‌زاده که در ابتدای تمرین در مجموعه درفشی‌فر حضور پیدا کرد از بازیکنان و مربیان خداحافظی و اعلام کرد که به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

* بازیکنان سپس در زمینی کوچک و در قالب تیم های چهار نفره به فوتبال پرداختند که درخشان طی آن چندین بار تمرین را قطع کرد و به بازیکنان تذکرات فنی را ارائه داد.

* علی کریمی در فوتبال عملکرد خوبی داشت و گل زیبایی را به ثمر رساند که این مساله باعث شد تا تمام حاضران در مجموعه او را تشویق کنند.

* علیرضا امامی‌فر هم در دقایقی از بازی پا به توپ شد و عملکرد خوبی داشت.

* از ساعت ۱۶:۵۰ پروژکتورهای مجموعه درفشی‌فر روشن شد تا تمرین زیر نور ادامه پیدا کند.

* محمد عباس‌زاده هم با وجود حضور در مجموعه تمرین نکرد و از روی نیمکت این جلسه تمرینی را مشاهده کرد.

* بازیکنان پس از فوتبال به دویدن پرداختند و این تمرین ساعت ۱۷:۱۰ خاتمه یافت.

* مایکل اومانا و ژوزه تادو در اواخر تمرین به صورت اختصاصی زیر نظر حسین عبدی به دویدن دور زمین پرداختند.

کد مطلب 2460408

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