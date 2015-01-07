کریمی پا به توپ شد/ عالیشاه و صادقیان غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی آغاز شد که علی کریمی در این تمرین پا به توپ شد. این تمرین ساعت ۱۶:۰۰ آغاز شد و در ابتدا بازیکنان جلسه ای را با کادر فنی و حسین عبدی برگزار کردند.

* علی کریمی حدود یک ساعت پیش از تمرین به مجموعه درفشی فر آمد و دقایقی به صورت اختصاصی به تمرین پرداخت و سپس همراه سایر اعضای تیم در تمام مراحل این تمرین شرکت داشت.

* ۵۰ هوادار این جلسه تمرینی را از نزدیک مشاهده کردند.

* امید عالیشاه و پیام صادقیان، غایبان این جلسه تمرینی بودند. این در حالی بود که میلاد کمندانی و احمد نوراللهی به علت همراهی کردن تیم ملی امید در این تمرین حضور نداشتند.

* رضا نوروزی هم دیگر غایب این جلسه تمرینی بود.

* محمدرضا خان‌زاده که در ابتدای تمرین در مجموعه درفشی‌فر حضور پیدا کرد از بازیکنان و مربیان خداحافظی و اعلام کرد که به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

* بازیکنان سپس در زمینی کوچک و در قالب تیم های چهار نفره به فوتبال پرداختند که درخشان طی آن چندین بار تمرین را قطع کرد و به بازیکنان تذکرات فنی را ارائه داد.

* علی کریمی در فوتبال عملکرد خوبی داشت و گل زیبایی را به ثمر رساند که این مساله باعث شد تا تمام حاضران در مجموعه او را تشویق کنند.

* علیرضا امامی‌فر هم در دقایقی از بازی پا به توپ شد و عملکرد خوبی داشت.

* از ساعت ۱۶:۵۰ پروژکتورهای مجموعه درفشی‌فر روشن شد تا تمرین زیر نور ادامه پیدا کند.

* محمد عباس‌زاده هم با وجود حضور در مجموعه تمرین نکرد و از روی نیمکت این جلسه تمرینی را مشاهده کرد.

* بازیکنان پس از فوتبال به دویدن پرداختند و این تمرین ساعت ۱۷:۱۰ خاتمه یافت.

* مایکل اومانا و ژوزه تادو در اواخر تمرین به صورت اختصاصی زیر نظر حسین عبدی به دویدن دور زمین پرداختند.