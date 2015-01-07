ناآگاهی از حقوق شهروندی به انفعال اجتماعی منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ملاصالحی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان و جمعی از فرمانداران و مدیران اجرایی استان البرز بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای البرز استانداری در کرج برگزار شد، اظهار داشت: آگاهی مردم از حقوق شهروندی خویش موجب می شود مشارکت فعال تری در امور اجتماعی داشته باشند که همین امر سبب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه بسیاری از شهروندان از حقوق خود اطلاعی ندارند و درصدد فراگیری آن هم برنمی آیند حال آنکه آگاهی از حقوق شهروندی از ضروریات زندگی اجتماعی است که هر فردی باید خود را به یادگیری آن ملزم کند.

ملاصالحی مشارکت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی را مصداقی از حضور فعالانه مردم در صحنه اجتماعی نام برد و اظهار داشت: تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی نشان داده هرگاه مردم در صحنه بوده اند و نقش اجتماعی خویش را ایفا کرده اند اتفاقات مهم و شاخصی در کشور رخ داده است.

جانشین ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان البرز مشارکت پیگیری و مستمر نهادهای دولتی در کنار سازمانهای خصوصی را برای تحقق راهبردهای ستاد صیانت خواستار شد و افزود: در این صورت است که شاهد تداوم حضور مردم در نقش های اجتماعی خویش خواهیم بود.

ملاصالحی در ادامه با بیان اینکه باید آگاهی مردم را نسبت به حقوق شهروندی خویش افزایش دهیم، تصریح کرد: غفلت از این امر به بروز انفعال اجتماعی و بی تفاوتی مردم نسبت به موضوعات مهم و شاخص استان منجر می شود.

وی حضور فعالانه مردم در سمن ها و سازمان های مردم نهاد را از ثمرات آگاهی از حقوق شهروندی خواند و بر گسترش آن تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان البرز با بیان اینکه در بحث صیانت از حقوق شهروندی نمی توان نسخه ای یکسان داد، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان اعضای این ستاد راهکارهای دستگاه متبوع خویش را گزارش دهند.

وی افزود: تعدد گروه های اجتماعی در جامعه، راهکارهای صیانت از حقوق شهروندی را متنوع می کند به همین علت است که نمی توان شیوه و راه حلی یکسان را پیش بینی کرد.