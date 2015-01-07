طبق نخستین رنکینگ سال 2015؛ اسماعیل پور، قاسمی و محمدی در جمع برترین آزادکاران جهان

سایت اتحادیه جهانی کشتی نخستين رنکینگ سال 2015 را اعلام کرد که طي آن مسعود اسماعیل پور، سید احمدی محمدی و کمیل قاسمی در رده دوم برترين نفرات اوزان 61، 65 و 125 کیلوگرم جهان قرار گرفتند.