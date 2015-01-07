اسماعیل پور، قاسمی و محمدی در جمع برترین آزادکاران جهان

به گزارش خبرگزاري مهر، این رده بندی با توجه به نتایج کشتی گیران در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان و بازیهای آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی اعلام شده است.
در این رده بندی حسن رحیمی در رده پنجم وزن 57 کیلوگرم، محمد حسین محمدیان در رده سوم وزن 86 کیلوگرم و رضا یزدانی در رده چهارم وزن 97 کیلوگرم قرار گرفتند.
رنکینگ بهترین آزادکاران جهان به این شرح اعلام است:
وزن 57 کیلوگرم:
1- جونگ جین هاک (کره شمالی)
2- یانگ کیونگ (کره شمالی)
3- ولادیمیر خینچیگیاشویلی (گرجستان)
4- رسول کالیف (قزاقستان)
5- حسن رحیمی (ایران)
وزن 61 کیلوگرم:
1- حاجی علیف (جمهوری آذربایجان)
2- مسعود اسماعیل پور (ایران)
3- انخسایخان بیام (مغولستان)
وزن 65 کیلوگرم:
1- سوسلان رومانوف (روسیه)
2- سید احمد محمدی (ایران)
3- مانداخناران گانزوریگ (مغولستان)
وزن 75 کیلوگرم:
1- ختاگ تسابالوف (روسیه)
2- یاکوپ گور (ترکیه)
3- علی شعبان اف (بلاروس)
...11- مصطفی حسین خانی (ایران)
وزن 74 کیلوگرم:
1- دنیس چارگوش (روسیه)
2 - تاکاتانی (ژاپن)
3- جردن باروز (آمریکا)
.. 8 - عزت الله اکبری (ایران)
... 12 - رضا افضلی پیمانی (ایران)
وزن 86 کیلوگرم:
1- عبدالرشید سعدالله یف (روسیه)
2- رینیرز سالاس پرز (کوبا)
3- محمد حسین محمدیان (ایران)
.. 5- میثم مصطفی جوکار (ایران)
...12 - احسان لشگری (ایران)
وزن 97 کیلوگرم:
1- عبدالسلام گادیسوف (روسیه)
2- ختاگ گازیموف (جمهوری آذربایجان)
3- والری آندریسف (اوکراین)
4- رضا یزدانی (ایران)
وزن 125 کیلوگرم:
1- طاها آکگل (ترکیه)
2- کمیل قاسمی (ایران)
3- حاجی مراد گاتسالوف (روسیه)
... 8 - پرویز هادی (ایران)
...16 - عبدالله قمی
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