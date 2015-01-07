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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۰:۱۰

طبق نخستین رنکینگ سال 2015؛

اسماعیل پور، قاسمی و محمدی در جمع برترین آزادکاران جهان

اسماعیل پور، قاسمی و محمدی در جمع برترین آزادکاران جهان

سایت اتحادیه جهانی کشتی نخستين رنکینگ سال 2015 را اعلام کرد که طي آن مسعود اسماعیل پور، سید احمدی محمدی و کمیل قاسمی در رده دوم برترين نفرات اوزان 61، 65 و 125 کیلوگرم جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر، این رده بندی با توجه به نتایج کشتی گیران در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان و بازیهای آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی اعلام شده است.

 در این رده بندی حسن رحیمی در رده پنجم وزن 57 کیلوگرم، محمد حسین محمدیان در رده سوم وزن 86 کیلوگرم و رضا یزدانی در رده چهارم وزن 97 کیلوگرم قرار گرفتند.

رنکینگ بهترین آزادکاران جهان به این شرح اعلام است:

وزن 57 کیلوگرم:

1- جونگ جین هاک (کره شمالی)

2- یانگ کیونگ (کره شمالی)

3- ولادیمیر خینچیگیاشویلی (گرجستان)

4- رسول کالیف (قزاقستان)

5- حسن رحیمی (ایران)

وزن 61 کیلوگرم:

1- حاجی علیف (جمهوری آذربایجان)

2- مسعود اسماعیل پور (ایران)

3- انخسایخان بیام (مغولستان)

وزن 65 کیلوگرم:

1- سوسلان رومانوف (روسیه)

2- سید احمد محمدی (ایران)

3- مانداخناران گانزوریگ (مغولستان)

وزن 75 کیلوگرم:

1- ختاگ تسابالوف (روسیه)

2- یاکوپ گور (ترکیه)

3- علی شعبان اف (بلاروس)

...11- مصطفی حسین خانی (ایران)

وزن 74 کیلوگرم:

1- دنیس چارگوش (روسیه)

2 - تاکاتانی (ژاپن)

3- جردن باروز (آمریکا)

.. 8 - عزت الله اکبری (ایران)

... 12 - رضا افضلی پیمانی (ایران)

وزن 86 کیلوگرم:

1- عبدالرشید سعدالله یف (روسیه)

2- رینیرز سالاس پرز (کوبا)

3- محمد حسین محمدیان (ایران)

.. 5- میثم مصطفی جوکار (ایران)

...12 - احسان لشگری (ایران)

وزن 97 کیلوگرم:

1- عبدالسلام گادیسوف (روسیه)

2- ختاگ گازیموف (جمهوری آذربایجان)

3- والری آندریسف (اوکراین)

4- رضا یزدانی (ایران)

وزن 125 کیلوگرم:

1- طاها آکگل (ترکیه)

2- کمیل قاسمی (ایران)

3- حاجی مراد گاتسالوف (روسیه)

... 8 - پرویز هادی (ایران)

...16 - عبدالله قمی

کد مطلب 2460448

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