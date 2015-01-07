شیرینی های یزد رژیمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در گردهمایی دو روزه مدیران و مسئولان حوزه غذا و داروی وزارت کشور در یزد، شیرینی های جدید یزدی که با شیرین کننده های گیاهی تولید شده اند، رونمایی شد.

در این شیرینی ها به جای شکر از مالتو دکسترین استفاده شده که کالری آن یک هشتم شکر است.

باقلوا، قطاب، نان منقا، کیک یزدی، شیرینی کنجدی و انواع دیگری از شیرینی های سنتی یزد در برخی کارگاه های شیرینی پزی به این روش تولید می شوند که امروز از همه این شیرینی ها رونمایی شد.

دادیار شعبه جرائم پزشکی شهر تهران در این مراسم از قدیمی، ناقص و مطرود بودن قوانین حوزه غذا و دارو خبر داد و اظهار داشت: اکنون نیم قرن از تصویب قوانین این حوزه می ‌گذرد و اغلب آنها قدیمی، مطرود و ناقص هستند و اگر این سه حالت را نداشته باشد، قابلیت اجرایی ندارند.

بهنام غفاری تاکید کرد: وزارت بهداشت و مراجع قضایی باید تعامل مناسبی برای بازنگری و اصلاح قوانین در حوزه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی داشته باشند و قوانین مورد نیاز را با کمیسیون بهداشت مجلس در میان بگذارند.

وی تصریح کرد: نمایندگان می‌توانند در کمیسیون تخصصی بهداشت، ضمن نیازسنجی، قوانین این حوزه را نیز بازنگری کنند و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

غفاری ادامه داد: نبود قوانین در این حوزه سبب اطاله دادرسی می ‌شود و در نهایت نیز قوانین قدیمی پاسخگوی گزارش‌ ها نیست.

گردهمایی مدیران و معاونان غذا و داروی وزارت کشور امروز و فردا با حضور ۱۰۰ نفر از فعالان این بخش از سراسر کشور همچنین رئیس سازمان غذا و داروی کشور و معاون وزیر بهداشت در یزد برگزار می‌ شود.