آمريكا در معرض نمايش

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل : كتاب حاضر كه شيوه تدويني آن با كتابهاي مدون بسيار تفاوت دارد بيشتر منعكس كننده ديدگاههاي شخصي نويسنده آن است.

ميرلوحي كه خود به مدت 23 سال در آمريكا زندگي كرده و چند سال پيش به ايران بازگشته است با انتشار چند كتاب سعي دارد تا شناختي ويژه از اوضاع و احوال داخلي آمريكا به خوانندگان بدهد.

اولين كتاب اين نويسنده كه خود از آن به عنوان حاصل 23 سال زندگي در سرزمين آبراهام لينكلن نام برد تحت عنوان "آمريكا بدون نقاب" ابتدا بصورت پانويس از سوي روزنامه كيهان به چاپ رسيد و سرانجام در قالب كتابي تحت همين عنوان منتشر گرديد.

نگارنده در كتاب حاضر نيز مانند اثر قبلي خود در بخش اول كتاب كم حجم خود به مساله كليميان و نفوذ اين گروه در آمريكا اشارت دارد.

در اين بخش اشاره اي كوتاه به وضعيت قبل از انقلاب ايران و نفوذ آمريكا، انگليس، روسيه و اسرائيل در ايران و سپس به مساله يهود در تاريخ اشاره مي كند و در آن با طرح سؤالهائي سعي در تبيين موضوع دارد.

در ادامه نويسنده به پروتكل دانشوران يهودي اشاره مي كند كه برخي از تحليلگران بر اين باورند كه اين كتاب از سوي بزرگان يهودي براي تسلط بر جهان بطور مخفيانه به رشته تحرير در آمده و پس از مدتي بدست غير يهوديان افتاده و توطئه افشا گرديده است.

بررسي اين موضوع از سوي نويسنده حكايت از آن دارد كه وي از جمله كساني است كه به سنديت اين كتاب (پروتكلها) اعتقاد دارد در حالي كه برخي ديگر از كارشناسان موضوع اين پروتكل را جعلي و وجود آن را دروغ مي دانند و حتي برخي نيز آن را ساخته يهوديان براي گمراه كردن افكار عمومي عنوان مي كنند.

در بخش بعدي ، نويسنده به تاريخ يهوديان در اروپا و آمريكا اشاره مي كند و براي سنديت موضوع با استناد به اظهارات برخي از سياستمداران آمريكائي مانند "جيمز فورستال" به تبيين نفوذ اين گروه در سياست آمريكامي پردازد.

از موضوعات ديگر در كتاب كه به لحاظ سنخيت با ديگر بخشهاي كتاب و همچنين افكار نويسنده متفاوت است فعاليت هاي هسته آمريكا و اسرائيل مي باشد.

كتاب در بخش بعدي پس از اين انقطاع بحث و طرح مساله هسته اي دوباره به مساله يهوديان آمريكا و تعداد آنها در اين كشور و سراسر جهان و نقشه اين گروه براي ايران كه به زعم نويسنده قبل از انقلاب ، نفوذ بسيار در ايران داشتند مراجعت مي كند.

در پايان نيز نويسنده از تاريخ و فرهنگ و همچنين وضعيت اجتماعي و فرهنگي آمريكا و همينطور از چهره اين كشور در داخل و خارج، شمائي كلي ارائه مي دهد.