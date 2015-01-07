پیروزی میزان و پیکان در گروه اول/ شهرداری باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری ارومیه امروز چهارشنبه در حالی که سعید معروف را به خدمت نداشت در زمین نوین کشاورز تهران با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.
میزان خراسان و پیکان تهران هر دو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند تا رقابت در صدر جدول گروه نخست هیجان بیشتری پیدا کند.
نتایج کامل دیدارهای هفته نهم به شرح زیر است:
* سایپا البرز ۳- وزارت دفاع ۲
نتایج گیمها: ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۸، ۲۷ بر ۲۹، ۳۱ بر ۲۹، ۱۵ بر ۱۰
* آلومینیوم المهدی یک - متین ورامین ۳
نتایج گیمها: ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵
* تعاون گنبد۲ - پیکان تهران ۳
نتایج گیمها: ۲۵ بر ۲۲، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۴
نوین کشاورز ۳ - شهرداری ارومیه یک
نتایج گیمها: ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱
* میزان خراسان ۳ - شهرداری تبریز یک
نتایج گیمها: ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۸، ۳۱ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۵
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