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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۱۵

هفته نهم لیگ برتر والیبال؛

پیروزی میزان و پیکان در گروه اول/ شهرداری باخت

پیروزی میزان و پیکان در گروه اول/ شهرداری باخت

هفته نهم رقابتهای لیگ برتر با شکست شهرداری ارومیه در گروه دوم و پیروزی تیم‌های میزان خراسان و پیکان تهران در گروه اول به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری ارومیه امروز چهارشنبه در حالی که سعید معروف را به خدمت نداشت در زمین نوین کشاورز تهران با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.

میزان خراسان و پیکان تهران هر دو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند تا رقابت در صدر جدول گروه نخست هیجان بیشتری پیدا کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نهم به شرح زیر است:
* سایپا البرز  ۳- وزارت دفاع ۲
نتایج گیم‌ها: ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۸، ۲۷ بر ۲۹، ۳۱ بر ۲۹، ۱۵ بر ۱۰

* آلومینیوم المهدی یک - متین ورامین ۳
نتایج گیم‌ها: ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵

* تعاون گنبد۲ - پیکان تهران ۳
نتایج گیم‌ها: ۲۵ بر ۲۲، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۴

نوین کشاورز ۳ - شهرداری ارومیه یک
نتایج گیم‌ها: ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱

* میزان خراسان ۳ - شهرداری تبریز یک
نتایج گیم‌ها: ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۸، ۳۱ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۵

کد مطلب 2460483

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