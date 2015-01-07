پیروزی میزان و پیکان در گروه اول/ شهرداری باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری ارومیه امروز چهارشنبه در حالی که سعید معروف را به خدمت نداشت در زمین نوین کشاورز تهران با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.

میزان خراسان و پیکان تهران هر دو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند تا رقابت در صدر جدول گروه نخست هیجان بیشتری پیدا کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نهم به شرح زیر است:

* سایپا البرز ۳- وزارت دفاع ۲

نتایج گیم‌ها: ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۸، ۲۷ بر ۲۹، ۳۱ بر ۲۹، ۱۵ بر ۱۰

* آلومینیوم المهدی یک - متین ورامین ۳

نتایج گیم‌ها: ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵

* تعاون گنبد۲ - پیکان تهران ۳

نتایج گیم‌ها: ۲۵ بر ۲۲، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۴

نوین کشاورز ۳ - شهرداری ارومیه یک

نتایج گیم‌ها: ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱

* میزان خراسان ۳ - شهرداری تبریز یک

نتایج گیم‌ها: ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۸، ۳۱ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۵