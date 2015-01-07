برگزاری سومین همایش بازرسان حفاظت محیط زیست در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش سراسری بازرسان حفاظت محیط زیست کشورطی دو روز در سالن همایش بین المللی رشد جزیره قشم با حضور مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست سید احمد نبوی ، مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان و روسای ادارات عملکرد حفاظت محیط زیست استانها برگزارمی شود، که همایش مذکور با محورهایی همچون ؛ پسماندهای ویژه وصنعتی ، بررسی وضعیت حیات وحش ، ومبارزه با پدیده زمین خواری برگزارمی شود.

سید احمد نبوی مشاور رئیس و مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست درافتتاحیه این همایش تصریح کرد : دردنیا برای آیندگان خود 20درصد از مناطق خود را تحت عنوان مناطق حفاظت شده ، پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی و...به ارث می گذارند ودر کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما حدودا 15در صد است که متاسفانه بعلت رعایت نکردن الزمات محیط زیستی در توسعه آن را به 14واندی رسانده ایم .

وی افزود : نوارساحلی واکوسیستم دریا ی ما با این وسعت قابل توجه، هویت ملی ماهستند وبازرس سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق ساحلی کشوروظیفه سنگینی را بردوش دارد که ازجمله سامان دادن به وضعیت ناهماهنگی ویکپارچه نبودن تصمیمات زیست محیطی در مناطق آزادو مناطق سرزمینی یکی از این وظایف است وامید است دولت تدبیر وامید وتوجه خاص آن به مسئله محیط زیست دراین راه گاههای اساسی برداشته شود .

مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگر سخنان خود به افتتاح سامانه ارتباطی مردم(1540) به منظور تسهیل در امر گزارش دهی انجمن های زیست محیطی ، سمن ها ، عموم مردم ، بازرسان ، ... در 29 دی ماه توسط معاون رئیس جمهور وریاست سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد وافزود : سامانه مذکور در 31استان به صورت آنلاین و24ساعته کلیه موارد زیست محیطی را دریافت ومورد بررسی ورسیدگی توسط بازرسان سازمان حفاظت محیطزیست قرارخواهد داد.

این گزارش می افزاید؛ مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان دراین همایش گفت: از معظلات زیست محیطی استان هرمزگان قاچاق سوخت باتوجه به نوار ساحلی استان ، استحصال دریا می توان اشاره کرد. همانطورکه میدانیم استان هرمزگان دارای سواحلی بکرمی باشد که برخی از نهادها ودستگاههای دولتی با سرلوحه قرار ندادن مسائل زیست محیطی والزامات آن دراین امر کوتاهی کرده اند .

مجید وفادار افزود: مادر سال جاری در منطقه حفاظت شده هورمود(مشترک فی مابین استان فارس واستان هرمزگان ) 29حلقه چاه آب غیرمجازرا پلمپ و700هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده را رفع تصرف کردیم .

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان نیز دراین همایش درابتدا نگاهی کوتاه وگذرا بر وظایف سازمان بازرسی کشورتاکید برنظارت جدی بازرسان در حوزه کاری وتخصصی خودو براجرای صحیح قوانین وبرخورد قاطعانه با تخلفات ونارسائی ها کرد.

وی از جمله مشکلات زیست محیطی استان هرمزگان را تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده و عدم حفظ حریم قانونی دریا دانست وگفت : الزمات محیط زیستی ازجمله ارزیابی زیست محیطی قبل از اجرائی هرپروژه را ضروی است .