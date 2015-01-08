هيچ نگرانی در خصوص برودت هوا وجود ندارد/آمادگی كامل دستگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي قمي اويلي چهارشنبه شب در جلسه ستاد مديريت بحران كه با حضور دستگاه هاي اجرائي و امداد رسان برگزار شده بود گفت: عده اي با سوء استفاده از فضاهاي اجتماعي درصددند تا اذهان مردم را نسبت به برودت هوا متشنج كنند كه لازم است مردم در اين خصوص نسبت به اينگونه بحران هاي خودساخته توجه نكنند.

فرماندار نوشهر افزود: بنظر مي رسد با ارسال برخي پيامك ها و اخبار غيركارشناسانه بدنيال ايجاد تشويش در بين مردم هستند كه فضاي رواني جامعه را براي ايجاد سوء استفاده هاي سوء استفاده كنندگان فراهم كنند.

وي افزود: هيچ بحراني در شهرستان وجود ندارد وهمه گونه آمادگي كامل در شهرستان وجود دارد و بايد به گونه‌ای رفتار شود که موجب تشدید و تشویش اذهان عمومی نشود و خودمان با برخي بي تدبيري ها بحران آفريني نكنيم.

مقام عالی دولت درنوشهر در بخش ديگر با بیان اینکه سهمیه آرد خبازی هایی که نسبت به دوگانه سوز کردن واحدهای خود اقدامی نکردند قطع می شود، گفت: همیشه و در همه حال باید برای بروز حوادث و بحران احتمالی آمادگی داشته باشیم.

وي باتوجه به برف سالهاي گذشته افزود: برفهاي سال گذشته يك تجربه اي براي ما بوده است وبايد آن تجربيات بكار گرفته شودتا از همان منظر آسيب نبينيم.

قمي اويلي با اشاره به آمادگي كامل دستگاه هاي خدمات رسان در صورت بحران احتمالي تاكيد كرد: همه واحدهاي اداري موظفند تا در جهت مقابله با كاهش افت فشار احتمالي گاز نسبت به خاموشي سيستم هاي گرمايشي و حرارتي اقدام نمايند.

وي همچينين خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي عنوان كرد: هيچ مدير دستگاهي تا پايان بحران احتمالي حق استفاده از مرخصي را نخواهد داشت و همه دستگاهها در آماده باش كامل باشند.