به گزارش خبرنگار مهر،‌محمود محمود زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان به لحاظ زیر ساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای وضعیت مطلوبی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان به ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه طول جاده‌های استان اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: طول راه‌های برون شهری استان اصفهان منهای راه‌های روستایی ۴ هزار و ۸۹۲ کیلومتر است که ۲ هزار و ۸۱۲ کیلومتر آن راه‌های شریانی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان استان ششم از نظر طول راه برون‌شهری و استان چهارم از نظر میزان آزادراه و بزرگ‌راه است، ادامه داد: عمده راه‌های شریانی استان از نوع اصلی و دو طرفه هستند که نیاز به بزرگراه و آزادراه دارد.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا استان اصفهان که از لحاظ طول راه‌های شریانی در رتبه نخست است از لحاظ مشارکت شبکه آزادراهی و بزرگراهی در کل شبکه رتبه چهارم را دارد، بیان داشت: برخی از راه‌های اصلی اصفهان نقش شریانی دارند و برای ارتقای وضعیت یا باید تبدیل به راه‌های اصلی شوند و یا اینکه شریانی هستند و باید به بزرگراه و یا آزاد راه تبدیل شوند.

محمودزاده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آسفالت بیش از ۳ هزار کیلومتر از جاده‌های استان اصفهان نیازمند تعمیر است، افزود: برای تعمیر این جاده‌ها به اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومانی نیاز است.

وی در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر استان اصفهان نیز گفت: مسکن مهر استان اصفهان ۲۱۳ هزار و ۲۹۳ واحد بوده است که از این تعداد تاکنون ۱۶۴ هزار و ۹۷۱ واحد مسکونی افتتاح و ۴۸ هزار و ۳۲۲ واحد نیز در حال بهره برداری است.