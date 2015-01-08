به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار‌ زنگنه چهارشنبه‌شب در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تبریک به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق بسیار مهم کشور در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی است.

وی به توسعه و پیشرفت پارس جنوبی در سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: کارهای صورت گرفته در پارس جنوبی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که حاصل کار مهندسان و متخصصان ایرانی است.

وزیر نفت با اشاره به اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی، تصریح کرد: تعدادی زیادی از فازها به صورت همزمان در سال‌های گذشته در دست اجرا بودند که تصمیم گرفتیم تا برخی از فازها اولویت‌بندی شوند.

وی با بیان اینکه فازهای پارس جنوبی به وصتر اولویت اول و اولویت دوم تعیین شدند، اذعان داشت: 17 فاز پارس جنوبی در سال گذشته به حال خود رها شده بودند و هیچکدام از این فازها نیز به بهره برداری نرسیده بودند.

زنگنه با بیان اینکه افزایش تولید گاز یکی از اولویت‌های این وزارت بوده است، اضافه کرد: با ادامه روند سال‌های گذشته در اجرای فازهای پارس جنوبی، امکان افزایش تولید گاز وجود نداشت و فازها اولویت‌بندی شدند.

وی با اشاره به مصرف 27 میلیارد متر مکعب سوخت مایع در نیروگاه ها، خاطرنشان ساخت: فاز های 12، 15 و 16، 17 و 18 به عنوان فازهای اولویت نخست مشخص شدند تا شاهد اجرای هر چه سریع‌تر فازها باشیم.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به روشن شدن سکوی سوم فاز 12 پارس جنوبی در روزهای اخیر، ادامه داد: با بهره‌برداری کامل از فاز 12 پارس جنوبی بیش از 80 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.

وی به اهمیت اجرا و بهره برداری از فاز های دارای اولویت نخست پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: با بهره برداری از فاز های دارای اولویت نخست پارس جنوبی شاهد افزایش 200 میلیون متر مکعبی تولید گاز کشور خواهیم بود.