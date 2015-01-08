موتور محرکه توسعه شهرداری گرگان روشن شده است

ناصر گرزین، در بازدید شبانه از زیرگذیر میدان معلم، در با خبرنگار مهر گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری به نام فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی نام گذاری شده، همکاران شهرداری ما هم فعل کار جهادی را صرف کردند.

وی افزود: موتور محرکه توسعه شهرداری روشن شده و شهر در حال نفس کشیدن است.

وی بیان کرد: تغییرات را مردم می بینند و کاملا حس می کنم، اطمینان دارم با همدلی شاهد توسعه همه جانبه شهر گرگان خواهیم بود.

گرزین تصریح کرد: طرح اولیه زیر گذر میدان معلم گرچه 14 ماهه بسته شده بود ، اما 10 ماه زودتر به بهره برداری خواهد رسید و مهم این است که زودتر به بهره برداری برسد.

وی اظهار کرد: اطمینان دارم اگر در کنار هم باشیم بسیاری از مسائل در شهر حل خواهد شد و برای خدمت رسانی باید یک حرف داشته باشیم.

سخنگوی شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: این اطمینان را می دهم گرگان متفاوت در بخش های مختلف داشته باشیم، زیرا در گذشته گرگان حرفی برای گفتن نداشت و شایسته شهروندان نبود اما الان شهرداری شبانه روزی تلاش می کند تا این اتفاق رقم بخورد.

وی اظهار کرد: دوست داشتیم کلنگ سه راه گلشهر زودتر زده شود همه تلاش ما این است که این کلنگ زودتر زده شود ولی مشکلی ایجاد شده که بر طرف خواهد شد.

عکاس: ابوطالب ندری