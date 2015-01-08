کاهش یک هفته ای واحدهای زیان ده دانشگاه آزاد/ 2 حادثه دانشجویی

حادثه در خوابگاه بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در هفته ای گه گذشت 7 دختر دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی خودگردان واقع در میدان گلها در تهران دچار گازگرفتگی شدند.

علیرضا شوکتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه گاز گرفتگی در یک خوابگاه دانشجویی در میدان گلهای تهران که منجر شد 7دانشجوی دختر راهی بیمارستان شوند، گفت: خوابگاهی که دانشجویان مذکور در آن دچار گازگرفتگی شده اند زیرنظر وزارت علوم و خوابگاه داران غیردولتی فعال نبوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از ارگان ها با خوابگاه داران غیردولتی همکاری لازم را ندارند تا بتوان این خانه های دانشجویی که به اسم خوابگاه فعالیت می کنند را جمع آوری کرد.

خوابگاه امیر کبیر آتش گرفت

دومین حادثه ای که در هفته جاری در خوابگاه های دانشجویی رخ داد آتش سوزی در خوابگاه دانشگاه امیر کبیر بود، دی ماه ساعت 19 و 21 دقیقه خوابگاه دانشجویی به‌آفرین دانشگاه امیرکبیر واقع در خیابان کریم خان زند دچار آتش سوزی شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت برخی از دانشجویان که در حادثه آتش سوزی شب گذشته خوابگاه پسرانه این دانشگاه واقع در کریمخان زند دچار دود گرفتگی شده بودند، گفت: هیچ یک از دانشجویان دچار سانحه نشده و وضعیت عمومی همه آنها خوب است و دانشجویان بعد از مهار آتش در داخل همان خوابگاه اسکان داده شدند.

وی افزود: فقط چند اتاق در طبقه بالا به علت آتش سوزی قابل اسکان نبود که دانشجویان ساکن در این اتاق ها در سایر اتاق ها اسکان یافتند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره علت آتش سوزی گفت: برخلاف مباحثی که مطرح شده بود، به موتورخانه خوابگاه آسیبی نرسیده و آتش سوزی از یکی از انبارها صورت گرفته البته یک انبار کوچک بوده که وسایل اضافی دانشجویان آنجا قرار داشته اکنون سازمان آتش نشانی در حال بررسی است تا علت آتش سوزی را اعلام کند.

کاهش واحد های زیاده دانشگاه آزاد در یک هفته

در اواخر هفته گذشته میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه دانشگاه آزاد برای واحد های زیانده چیست؟ به مهر گفت: واحد‌هاي‌ زيان ده در مهر ماه سال گذشته حدود ۲۳۵ واحد بود که با توجه به توسعه طرح تحصيلات تکميلي اين واحدها به شدت کاهش پيدا کردند و تا پايان سال جاري واحدهاي زيان ده دانشگاه به زير ۱۰۰واحد مي‌رسد.

این در حالیست که در هفته جاری حجت السلام طه هاشمی در برنامه ای اعلام کرد که واحد های زیان ده دانشگاه آزاد از 230 واحد زیان ده به زیر 100 واحد رسیده است. این کاهش یک هفته ای واحد ها از قول میرزاده تا خبر طه هاشمی عجیب است.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد به قوه قضائیه

دراین هفته بالاخره پس از اینکه چند ماه از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه گذشت، قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی پس از اینکه آبان ماه سالجاری در صحن علنی مجلس قرائت شد، به قوه قضائیه ارسال شد.

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه روز 16 دی ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام روحانی که بررسی صلاحیت 7 نفر از روسای دانشگاه ها را در دستور کار خود داشت برگزار نشد.

هفتمین جشنواره فارابی به زودی برگزار می شود

یکی دیگر از خبرهای مهم این هفته اعلام خبر برگزاری جشنواره ای بود که بیش از 2 سال برگزاری هفتمین دوره آن به تعویق افتاده بود، ابراهیم آبادی - رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجری برگزاری جشنواره فارابی است به خبرنگار مهر گفت: هفتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در بهمن ماه در سالن همایش های برج میلاد با حضور حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور برگزار شود.

عزل و نصب های دانشگاه ها

در این هفته بازار تعیین ریاست برای چند دانشگاه داغ بود. تعیین ریاست واحد بوشهر دانشگاه آزاد، رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان انتصابهای دانشگاه آزاد در این هفته بودند. همچنین محمد علی سرلک با حکم محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سرپرست دانشگاه پیام نور شد.

از سوی دیگر نیلی احمد آبادی طی حکمی غلام عباس اکبری را به عنوان رئیس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران منصوب کرد.