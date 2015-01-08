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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

وثوق:

توجه به ایمنی راه ها باعث کاهش خسارت جاده ای می شود

توجه به ایمنی راه ها باعث کاهش خسارت جاده ای می شود

زنجان- مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: توجه به ایمنی راهها باعث کاهش خسارت جاده ای می شودو این سازمان بر تحقق این مهم برنامه ریزی لازم را تدوین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم الله وثوق شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ستاد بحران افزود: این اداره در راستای ارائه خدمات بهینه به مسافران در جاده ها برنامه ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

وی اظهار داشت:  در راستای اجرای طرح زمستانی 400  راهدار مشارکت خواهند داشت و 50 اکیپ سیار و 28 راهدارخانه و 226 دستگاه راه گشا  به مسافران خدمات  ارائه خواهد داد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه بیشتر راهدارخانه‌ها در گردنه‌ها و نقاط صعب‌العبور استان متمرکز شده‌اند گفت: با توجه به بارش باران و برف در استان راهدارخانه‌هایی که در مناطق مرتفع قرار دارند آمادگی کامل را برای انجام خدمات راهداری هستند.

وثوق به نقاط حادثه خیز در استان زنجان اشاره کردو یاد آورشد: رفع نقاط پرحادثه استان زنجان  نیازمند بیش از ۴۰۰  میلیارد ریال اعتبار است.

وی افزود: پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه های مواصلاتی این استان نیاز جدی به ایمن سازی دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان یاد آورشد: سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی راه های مواصلاتی استان زنجان نیاز است.

وثوق گفت: ایمن سازی راهها اولویت کاری راه و شهر سازی است و تحقق این مهم هم نیازمند اعتبار ویژه است.

 

کد مطلب 2460564

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