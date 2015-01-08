توجه به ایمنی راه ها باعث کاهش خسارت جاده ای می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم الله وثوق شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ستاد بحران افزود: این اداره در راستای ارائه خدمات بهینه به مسافران در جاده ها برنامه ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح زمستانی 400 راهدار مشارکت خواهند داشت و 50 اکیپ سیار و 28 راهدارخانه و 226 دستگاه راه گشا به مسافران خدمات ارائه خواهد داد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه بیشتر راهدارخانه‌ها در گردنه‌ها و نقاط صعب‌العبور استان متمرکز شده‌اند گفت: با توجه به بارش باران و برف در استان راهدارخانه‌هایی که در مناطق مرتفع قرار دارند آمادگی کامل را برای انجام خدمات راهداری هستند.

وثوق به نقاط حادثه خیز در استان زنجان اشاره کردو یاد آورشد: رفع نقاط پرحادثه استان زنجان نیازمند بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

وی افزود: پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه های مواصلاتی این استان نیاز جدی به ایمن سازی دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان یاد آورشد: سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی راه های مواصلاتی استان زنجان نیاز است.

وثوق گفت: ایمن سازی راهها اولویت کاری راه و شهر سازی است و تحقق این مهم هم نیازمند اعتبار ویژه است.