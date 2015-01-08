۳۵ واحد توليدی در شهركها و نواحی صنعتی قزوين فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: میزان سرمایه گذاری این واحدهای تولیدی بهره بردار بیش از یک هزار میلیارد ریال است كه زمینه اشتغال ۸۳۸ نفر را فراهم کرده است.

وی با بیان اینكه شهرک صنعتی خرمدشت بیشترین تعداد واحدهای به بهره داری رسیده سال جاری را با ۱۰ واحد به خود اختصاص داده است افزود: در ۹ ماهه امسال در شهركهای صنعتی كاسپین نیز ۹ واحد، لیا ۸ واحد، ناحیه صنعتی دانسفهان ۴ واحد، شهركهای صنعتی آراسنج ۲ و آبیک و حكیمیه هر كدام یك واحد تولید به بهره برداری رسیدند.

ناصحی با اشاره به اینكه این رقم نسبت به مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشته گفت: در ۹ ماهه پارسال تعداد واحدهای بهره برداری ۱۶ واحد تولیدی بوده كه این رقم در ۹ ماهه امسال به ۳۵ واحد تولیدی بهره بردار رسیده است.

این مسئول همچنین از واگذاری زمین به ۶۱ صنعتگر در شهركهای صنعتی قزوین خبر داد و افزود: طی ۹ ماه امسال، ۶۱ فقره قرارداد بین این شركت و صنعتگران برای واگذاری زمین و سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحدهای تولید منعقد شده كه سرمایه گذاری پیش بینی شده مربوط به این تعداد قراردادها نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال است.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان قزوین، اشتغالزایی پیش بینی شده برای این تعداد قراردادها را نیز یكهزار و ۵۷۷ نفر عنوان كرد.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان به تشریح قراردادهای منعقده در مدت یاد شده پرداخت و گفت: ۲۱ فقره از این قراردادها به منظور واگذاری زمین در شهرک صنعتی كاسپین و ۱۶ مورد نیز مربوط به شهرک صنعتی آبیک است و بقیه در شهركهای صنعتی خرمدشت ۱۰ فقره، ناحیه صنعتی دانسهفان ۹ و شهركهای صنعتی آراسنج و لیا هر كدام دو قرارداد بوده است.