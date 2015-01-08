اهوازی ها به استقبال پرنده ها رفتند/ پل سفید میزبان پرنده های سفید

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان برای خوزستانی ها همیشه فصلی رویایی بوده زیرا در حالی که در مناطق دیگر کشور سرما بیداد می کند، در شهرهای مختلف خوزستان هوایی مطبوع و دلپذیر حاکم است به گونه ای که مردم خوزستان این روزها بیشترین وقت خود را برای گردش می گذارند به خصوص اینکه می دانند این فرصت برای اهالی خوزستان بسیار محدود است چون در سایر ماه های سال، گرمای عذاب آور این استان مجال تفریح را از مردم می گیرد.

این روزها و با دلپذیر شدن هوا، برخی مردم خوزستان تفریح مناسبی پیدا کرده اند و آن هم حضور در پل های معروف رودخانه کارون و اطعام پرندگان مهاجر است که این پرنده ها نیز به خوبی از مردم استقبال می کنند و غذایی که مردم به آنها می دهند را از دست آنها می گیرند.

احترام به پرندگان

قاسم آل کثیر یکی از فعالان میراث فرهنگی خوزستان در خصوص این پرنده ها به خبرنگار مهر می گوید: آسان ترین راه غذا دادن به پرنده ها در فصل زمستان که آنها به شدت به غذا نیاز پیاد می کنند، استفاده از غذاهای خشكی مانند دانه ها، تخم آفتابگردان، بادام زمینی و خرده‌های كیك و نان است.

وی افزود: پرنده های وحشی به ویژه در زمستان كه غذای اندكی وجود دارد، به غذا نیاز دارند. برخی معتقدند كه نباید به پرنده‌ها در بهار غذا داد چرا كه ممكن است جوجه ها در اثر خوردن غذاهایی مثل بادام زمینی خفه شوند، ولی این کار را به راحتی می توان در فصل زمستان انجام داد.

وی افزود: این پرنده ها این روزها زیبایی خاصی به رودخانه کارون، تالاب ها و آبگیرهای خوزستان بخشیده اند به همین دلیل انتظار می رود مردم خوزستان ضمن اطعام آنها، از هرگونه آزار و اذیب آنها خودداری کنند زیرا این پرنده ها به شدت حساس و آسیب پذیر هستند.

آل کثیر عنوان کرد: تغذیه پرندگان به صورت دائمی صحیح نیست چرا که با این کار ما سیستم زیستی زندگی آنها را به هم می ریزیم که انجام این کار مضر است اما در برخی شرایط، مثل روز های برفی یا بسیار سرد، این ایده خوبی است ولی باید مراقب آنچه که به آنها به عنوان غذا می دهیم باشیم. هر آنچه که این پرنده ها می توانند بخورند، به این معنی نیست که برای آنها خوب است بنابراین ما می توانیم آنها را با تغذیه برای چند روز در حالی که برف یا سرما هم شهر را تحت پوشش قرار داده است حمایت کنیم.

این فعال میراث فرهنگی خوزستان تصریح کرد: همانطور که گفتیم نباید همیشه به آنها غذا دهیم چرا که ممکن است طبیعت ذاتی آنها برای پیدا کردن غذا دچار مشکل شود و آن دسته از پرندگانی که در هر فصلی از سال کوچ می کنند ممکن است از مهاجرت خودداری کرده یا مسافت های کوتاه تر را انتخاب کنند که این خود باعث ضعیفتر شدن و یا کوچکتر شدن بالهای آن ها شود.

زیبایی خداوند در این پرنده ها

رحیم جادری یکی از افرادی که با حضور روی پل سفید اهواز به آنها مقداری نان می دهد، به خبرنگار مهر می گوید: معمولا در این موقع از سال که هوا دلپذیر می شود به این مکان می آیم این پرنده ها را اطعام می کنم. از این کار لذت می برم چون احساس می کنم علاوه بر اینکه تفریح مورد علاقه ام را انجام می دهم، به این موجودات نیکی می کنم و این کار باعث ایجاد شور و نشاط می شوم.

وی می افزاید: لذتبخش ترین بخش این کار این است که این پرنده ها آنقدر به آدم هایی که آنها را اطعام می کنند اعتماد می کنند که این روزها نان را از دستم می گیرند و نیاز به پرتاب آن در هوا برای آنها نیست. به همه افرادی که صبح ها وقت این کار را دارند توصیه می کنم که به این محل بیایند و زیبایی های خداوند را که در این پرنده ها نهفته است را مشاهده کنند.

حضور دو نوع پرنده در کارون

سید عادل مولا معاون حفاظت از منابع طبیعی اداره كل محیط زیست خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: پرنده هایی كه در ساحل رودخانه كارون در شهر اهواز دیده می شود شامل دو دسته از پرندگان می شوند، یك دسته پرندگانی هستند كه با همكاری استاندار خوزستان به صورت نمادین در این رودخانه رها شده اند و گروه دیگر پرندگان مهاجری هستند كه با شروع فصل سرما سواحل و جزایر كارون را برای زندگی در این فصل انتخاب كرده اند.

وی در خصوص رهاسازی نمادین پرندگان در رودخانه كارون توضیح می دهد: در فاز اول این طرح در آبان ماه سال جاری حدود ۵۰۰ پرنده كه بیشتر شامل مرغابی های تزئینی بودند، با كمك استانداری خوزستان در آب های كارون رها شدند كه در ادامه اجرای این طرح در فاز دوم آن حدود ۵۰۰ پرنده دیگر نیز تا قبل از فرا رسیدن عید نوروز در این رودخانه رهاسازی خواهند شد.

معاون حفاظت از منابع طبیعی اداره كل محیط زیست خوزستان، هدف این رهاسازی را جا افتادن فرهنگ حیوان دوستی در بین مردم عنوان می کند و می افزاید: سعی داریم تا با این اقدام، رودخانه خالی از موجودات زنده نباشد و مردم بیش از گذشته ضمن دیدن این پرندگان با آنها آشنایی پیدا كرده و فرهنگ ارتباط با حیوانات و پرندگان را بیاموزند و از اسارت پرندگان در قفس بپرهیزند.

مولا با بیان اینكه با توجه به اینكه اكنون در فصل مهاجرت پرندگان قرار داریم، عنوان می کند: خوزستان یكی از آخرین توقفگاه های مهاجرت پرندگان از سیبری و شمال كشور است. این پرندگان كه بیشتر آبزی و كنار آبزی هستند به سمت آب های خوزستان مهاجرت كرده و عمدتا در آبگیرها و تالاب های استان دیده می شوند.

وی اظهار می کند: پرندگان مهاجری كه آبهای استان را برای مهاجرت در فصل سرما انتخاب می كنند بیشتر از گونه های باكلان، كاكائی، حواصیل، كشین و كنگرها هستند كه از افریقا و عمدتا از سیبری و روسیه به این استان مهاجرت كرده و تا اوایل فروردین در رودخانه های استان از جمله كارون می مانند.

معاون حفاظت از منابع طبیعی اداره كل محیط زیست خوزستان می گوید: عمده ترین نقاطی كه می توان حضور پرندگان مهاجر را در آنها مشاهده كرد، تالابهای استان است كه در این خصوص تالاب هورالعظیم دارای تنوع بالا و تالاب شادگان دارای تراكم زیاد هستند.

مولا در خصوص ارائه آمار پرندگان مهاجرت كرده به استان در سال جاری بیان می کند: در حال سرشماری این امر هستیم كه در اوایل بهمن ماه آمار پرندگان مهاجری را كه امسال به استان آمده اند ارائه می دهیم.

وی با توصیه به مردم تصریح می کند: از مردم انتظار داریم در خصوص حمایت و حفاظت از پرندگان دخیل باشند و امنیت لازم را برای آنها برقرار كنند. مردم می توانند با رهاكردن پرندگان خانگی خود امكان زندگی آزاد را برای آنها فراهم كنند و همانگونه كه با رهاسازی پرندگان در رودخانه كارون سعی كرده ایم فرهنگ حیوان دوستی را رواج دهیم مردم هم باید حساسیت بیشتری نسبت به این رودخانه و پرنده هایی كه سواحل و جزیره های آن را برای زندگی انتخاب كرده اند، داشته باشند. ما هم تلاش خواهیم كرد تا با رهاسازی پرندگان و ماهی ها در این رودخانه، فضا را برای زیباسازی كارون فراهم كنیم.

معاون حفاظت از منابع طبیعی اداره كل محیط زیست خوزستان ادامه داد: در گذشته خوزستان یكی از استان های معروف در زمینه شكار بود كه اكنون نیز باید تلاش های بیشتری صورت بگیرد تا با فرهنگ سازی وتقویت حس حیوان دوستی شكار در استان كم شود و در این راستا متخلفانی كه به این امر خلاف اقدام می كنند را شناسایی و دستگیر كرده و با اشد مجازات نقدی و كیفری با آنها برخورد می شود.