مازندران مهیای بهار در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی خدمات سفر ماندران از مدتها پیش تشکیل شد و برای خدمات دهی به مسافران نوروزی در حال برنامه ریزی است. نوروز سال جاری بیش از ۹ میلیون مسافر شب در مازندران اقامت کردند و تا پایان تابستان نیز شمار اقامت مسافران در استان به بیش از ۲۰ میلیون نفر رسید.

معاون سیاسی استان مازندران و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاههای مجری در ستاد خدمات اجرایی سفر باید تا ۱۵ اسفند برای خدمات رسانی به گردشگران آمادگی کامل داشته باشند.

علیرضا یونسی با بیان اینکه دست آوردهای سفر برای مردم ابعاد بسیاری چون ارزش های اخلاقی،اجتماعی،معرفتی و اقتصادی دارد و خدا لطف کرده که همه ساله میزبان میهمانان بیشماری هستیم، افزود: مازندران سرشار از زیبایی های خدادادی است طبیعتی که بهشت خاورمیانه شناخته می شود و باید از آن استفاده کرد.

مازندران آنقدر جذابیت دارد که تاکنون بدون اصول تبلیغی مشتاقان میلیونی را به خود جلب می کند

علیرضا یونسی گفت:مازندران آنقدر جذابیت دارد که تاکنون بدون اصول تبلیغی مشتاقان میلیونی را به خود جلب می کند و این ما هستیم که باید از این حضور بهره بگیریم.

وی به تلاش های سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال هم با تجربیات گذشته سرویس دهی به گردشگران باید به مراتب بهتر از سالهای قبل باشد و این جلسات تمرین و آمادگی است تا با هم افزایی و وحدت بین دستگاه های اجرایی سیاست های لازم برای خدمت رسانی به گردشگران با همدلی بیشتری صورت گیرد.

وی به تمرکز بروشورها تاکید کرد و گفت: به استثنای بروشورهایی که توسط شهرهای مختلف تهیه می شود و در اختیار گردشگران قرار می گیرد دستگاه ها ی اجرایی بروشورهای خود را در اختیار کمیته فرهنگی قرار دهند تا به میزان نیاز چاپ شده و به طور متمرکز توزیع شود.

یونسی به چاپ کتابچه ای با عنوان خدمات سفر مازندران تاکید کرد و گفت:باید شرح وظایف و مسولیت های تمامی دستگاه های اجرایی و شیوه خدمات رسانی آنان در قالب کتابچه ای برای آشنایی بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون سیاسی استانداری مازندران با اشاره به ظرفیت های سازمان های مردم نهاد گفت:آموزش دهیاران می تواند برای تبیین وضعیت گردشگری منطقه با توجه به آخرین اطلاعات و دانش روز در زمینه گردشگری مثمر ثمر باشد.

وضعیت ویلاهای استیجاری و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نظارت بر بازار

وی به رسیدگی به وضعیت ویلاهای استیجاری و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نظارت بر بازارتاکید کرد و افزود: شماره ای واحد برای ارتباط با ستاد خدمات سفر اختصاص یابد و آن شماره نیز به صورت گسترده اطلاع رسانی شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

یونسی زیباسازی مبادی ورودی و خروجی استان را از ضروریات برنامه ریزی سفر ارزیابی کرد و گفت:برای ایجاد رقابت بین شهرها و روستاها و همچنین دستگاه های خدمت رسان نمونه مولفه هایی تعیین و تیمی نیز مشخص خواهد شد تا شهر یا روستای نمونه در خدمت رسانی به گردشگران معرفی شود.

وی بر لزوم روز شمار فعالیت کمیته اشاره کرد و گفت :دستگاه های مجری در ستاد خدمات اجرایی سفر باید تا ۱۵ اسفند برای خدمات رسانی به گردشگران آمادگی کامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه ایجاد رادیو سفر در استان با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که وجود دارد از ضروریات معرفی و اطلاع رسانی در زمینه گردشگری است تصریح کرد:استفاده از آیین ها، آداب و رسوم و برگزاری نمایش های خیابانی ضمن ایجاد فضایی شاد برای گردشگران و ایجاد جذابیت برای حضور بیشتر آنان زمینه بروز و حضور هنرمندان و معرفی آنان به عرصه های هنری کشور را فراهم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به تعطیلات دهه فجر اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران باید همیشه آماده خدمت رسانی باشد و این منوط به تعطیلات نوروز نمی شود.

دلاور بزرگ نیا افزود: کمیته تبلیغات شرایظی را فراهم می کند تا تمامی جاذبه های استان و اطلاعات مورد نیاز گردشگران در بروشور عمومی استان درج شود، بنابراین پیشنهاد می شود بروشورهای شهرداری ها به جاذبه های کمتر شناخته شده اختصاص یابد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان از اختلال بانک ها در سه روز اول سال و نابسامانی کشیک نانوایی ها در شب و روز اول فروردین اشاره کرد و گفت:تلاش می کنیم تا تابلوهای معرفی تاریخی استان اصلاح شده و برخی از شهرهای ویژه توریستی نیز با تعامل و همکاری شهرداران ساماندهی می شود.

ساماندهی شهرهای مازندران ضروری است و در سال گذشته میزبان مسافران خارجی بوده ایم که پیش بینی می شود

بزرگ نیا با بیان اینکه ساماندهی شهرهای مازندران ضروری است و در سال گذشته میزبان مسافران خارجی بوده ایم که پیش بینی می شود این رقم در سال آینده افزایش یابد یادآور شد:با تعامل خوب شهرداران از برپایی چادر در شهرهای جلوگیری شده و مسافران به کمپ های مشخص شده که دارای امکانات مورد نیاز هستند هدایت می شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان در این جلسه از آمادگی ۱۵۸ شرکت حمل و نقل برای جابه جایی مسافر خبر داد و گفت:۴۴ دوربین نظارت تصویری و ۸ دوربین پلاک خوان از گلوگاه تا شهرستان آمل بر جاده ها نظارت دارند.

احمد محمد زاده از گشت نامحسوس توسط پلیس راه برای افزایش نظارت بر راه های استان اشاره کرد و گفت:۱۷۳ تردد شمار ورودی و خروجی استان را رصد کرده و نصاویر آن نیز در اختیار پلیس و هلال احمر قرار می گیرد.

وی از نصب دو تابلوی گرافیکی در محور هراز و سوادکوه برای نخستین بار در مازندران خبر داد و گفت: در این تابلو نقاط ترافیکی با رنگ های مختلف نشان داده می شود تا مسافر با اطلاعات و آگاهی کامل مسیر خود را انتخاب کند.

وی گفت:در ستاد نوروز ۹۴ آمارها به صورت دقیق و مستند به تفکیک وسایل نقلیه به دبیرخانه ارسال خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران نیز تاکنون از آمادگی ۶۰ پایگاه ثابت و موقت برای خدمت رسانی در ستاد اجرایی خدمات سفر استان خبر داد و گفت: پست ها سیار و موتوری و یک مرکز امداد هوایی نیز آماده خدمت رسانی است.

مهدی ولی پور با بیان اینکه امداد و نجات به صورت مستقل در ستاد اجرایی خدمات سفر خواهد بود افزود:۲ هزار امدادگر آموزش دیده و حرفه ای و دو هزار نفر جوان آموزش دیده که به زودی نیز دوباره بازآموزی خواهند شد برای خدمت رسانی به گردشگران،معرفی نقاط حادثه خیز و همچنین معرفی جاذبه های استان آمادگی کامل دارند.