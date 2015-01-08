به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بی‌سرو سیمین» به مناسبت روز قلم در تیرماه سال ۱۳۹۱ در منزل سیمین دانشور به همراه فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای که اختصاص به گفتگوی اساتید و اهل هنر درباره سیمین دانشور داشت رونمایی شد.

سرای اهل قلم خانه کتاب نیز در نشست خود قرار است فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای با همین عنوان که حاصل تلاش سیدجواد میرهاشمی درباره سیمین دانشور است، به همراه نقد کتاب «بی‌سرو سیمین» به نمایش بگذارد.

در این فیلم ۹۰ دقیقه ای با چهره هایی همچون محمود دولت آبادی، سیمین بهبهانی، رضا براهنی، جواد مجابی، محمدعلی سپانلو، علی دهباشی، فرخنده آقایی، پوران فرخزاد و خانواده آل احمد و دانشور درباره نقد و بررسی آثار سیمین دانشور گفتگو شده است.

نمایش فیلم و نقد و بررسی کتاب «بی‌سرو سیمین» روز شنبه ۲۰ دی ماه با حضور محمد بقایی و سیدجواد میرهاشمی و جمشید کیانفر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.