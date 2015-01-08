غبار تاریخی را از چهره مفاخر کرمانی پاک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی چهارشنبه شب در آیین بزرگداشت خواجوی کرمانی با اشاره به اهمیت مساله فرهنگ گفت: باید چهره های شاخص و بزرگ در این زمینه را معرفی کرده و زمینه آشنایی هر چه بیشتر جوانان با آنها را فراهم آوریم.

وی قدر نهادن به بزرگان و مفاخر را از جمله سیاست های دولت تدبیر و امید دانست و افزود: خواجوی کرمانی از جمله شاعران بزرگ ایران است که اشعاری عمیق و غنی از خود برجای گذاشته است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم تکریم مفاخر کرمانی تاکید و تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این آیین مقدمه ای شود برای برگزاری آیین های بزرگتری که در شان خواجوی کرمانی باشد.

رئیس هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان گفت: باید غبار تاریخی را از چهره مفاخری چون خواجوی کرمانی پاک کنیم و اجازه ندهیم این شخصیت های بزرگ ناشناخته باقی بماند.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی جوانان با خواجوی کرمانی و سایر مفاخر این دیار افزود: برگزاری این آیین ها جوانان را با ابعاد زندگی این مفاخر آشنا کرده و به آنها می آموزد که در سال های دور این افراد با تحمل سختی ها چگونه در مسیر رشد و کمال گام برداشته اند.

استاندار کرمان از آغاز فعالیت انجمن مفاخر استان کرمان بعد از وقفه هشت ساله خبر داد و گفت: امیدواریم در سال های آینده کنگره جهانی خواجوی کرمانی را برگزار کنیم.

رزم حسینی همچنین ضمن گرامیداشت هفته وحدت گفت: وحدت مهم ترین نیاز جامعه اسلامی بوده و مسلمانان باید به دور از تفرقه و وحدت حول محورهای مشترک در برابر دشمنان اسلام تمام قد بایستند.