محکومیت حملات تروریستی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر،​ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی امروز در پاریس را محکوم کرد و هرگونه اقدام تروریستی علیه انسان های بی گناه را با تعالیم اسلام بیگانه دانست. افخم سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت های مورد احترام ادیان و ملت ها ، توهین به ادیان الهی و ارزش ها و نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیرقابل قبول دانست.

افخم در واکنش به حوادث پاریس اظهار داشت: این قبیل رفتارها ادامه موج افراطی گری و خشونت طلبی فیزیکی و فکری بی سابقه ای است که طی یک دهه گذشته در سطح جهان توسعه یافته و متاسفانه بدلیل سیاست های نادرست و برخوردهای دوگانه در مواجهه با خشونت ورزی و افراط گری باعث ترویج این قبیل اقدامات و رفتارها شده است.وی ضمن تاکید مجدد بر ایده ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باره جهان عاری از خشونت و افراط ، ابرازامیدواری کرد که رهبران کشورهای جهان با هم فکری و اتخاذ یک سیاست یکپارچه و پرهیز از استانداردهای دوگانه، به درمان ریشه ای عوامل خشونت ورزی و افراطی گری بپردازند.