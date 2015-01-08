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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

از سوی افخم صورت گرفت؛

محکومیت حملات تروریستی در پاریس

محکومیت حملات تروریستی در پاریس

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی چهارشنبه در پاریس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،​ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی امروز در پاریس را محکوم کرد و هرگونه اقدام تروریستی علیه انسان های بی گناه را با تعالیم اسلام بیگانه دانست.  افخم سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت های مورد احترام ادیان و ملت ها ، توهین به ادیان الهی و ارزش ها و نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیرقابل قبول دانست.

افخم در واکنش به حوادث پاریس اظهار داشت: این قبیل رفتارها ادامه موج افراطی گری و خشونت طلبی فیزیکی و فکری بی سابقه ای است که طی یک دهه گذشته در سطح جهان توسعه یافته و متاسفانه بدلیل سیاست های نادرست و برخوردهای دوگانه در مواجهه با خشونت ورزی و افراط گری باعث ترویج این قبیل اقدامات و رفتارها شده است.وی ضمن تاکید مجدد بر ایده ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باره جهان عاری از خشونت و افراط ، ابرازامیدواری کرد که رهبران کشورهای جهان با هم فکری و اتخاذ یک سیاست یکپارچه و پرهیز از استانداردهای دوگانه، به درمان ریشه ای عوامل خشونت ورزی و افراطی گری بپردازند.

کد مطلب 2460606

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