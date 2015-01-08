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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

در دیدار با وزیر خارجه سابق لبنان مطرح شد؛

امیرعبدالهیان: گفتگوی حزب الله و المستقبل تائیر مثبتی بر لبنان دارد

امیرعبدالهیان: گفتگوی حزب الله و المستقبل تائیر مثبتی بر لبنان دارد

عدنان منصور وزیر خارجه سابق لبنان با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که بمناسبت سفر وزیر سابق لبنان بمنظور شرکت در اجلاس وحدت اسلامی انجام شد، آخرین تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به گفتگوی نمایندگان جریان المستقبل و حزب الله ابراز داشت:انجام گفتگو بین 14 مارس و 8 مارس می تواند در تلطیف فضای عمومی لبنان تاثیر مثبت داشته باشد.  

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان همچنین درباره موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات اخیر روسیه در رابطه با یافتن راه حلی برای حل بحران سوریه از طریق گفتگوی سوری - سوری ابراز داشت که گفتگوی ملی در سوریه بخشی از طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران در حل سیاسی بحران سوریه است و ما از ابتکار روسیه در برگزاری نشست در مسکو استقبال می کنیم و دیدگاههای خود را با مقامات مسکو تبادل کرده ایم.

وی افزود: تهران و مسکو قویا بر حمایت های خود از کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد. 

کد مطلب 2460618

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