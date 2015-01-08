امیرعبدالهیان: گفتگوی حزب الله و المستقبل تائیر مثبتی بر لبنان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که بمناسبت سفر وزیر سابق لبنان بمنظور شرکت در اجلاس وحدت اسلامی انجام شد، آخرین تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به گفتگوی نمایندگان جریان المستقبل و حزب الله ابراز داشت:انجام گفتگو بین 14 مارس و 8 مارس می تواند در تلطیف فضای عمومی لبنان تاثیر مثبت داشته باشد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان همچنین درباره موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات اخیر روسیه در رابطه با یافتن راه حلی برای حل بحران سوریه از طریق گفتگوی سوری - سوری ابراز داشت که گفتگوی ملی در سوریه بخشی از طرح چهار ماده ای جمهوری اسلامی ایران در حل سیاسی بحران سوریه است و ما از ابتکار روسیه در برگزاری نشست در مسکو استقبال می کنیم و دیدگاههای خود را با مقامات مسکو تبادل کرده ایم.

وی افزود: تهران و مسکو قویا بر حمایت های خود از کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.