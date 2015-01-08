نشست کمیته رسانه و تأکید بر ضرورت ایجاد اتحادیه رسانه های اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته رسانه عصر روز گذشته با حضور جمعی از فرهیختگان و اصحاب رسانه های اسلامی در حاشیه بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی، تشکیل شد.

سعید فانیان مدیر عامل خبرگزاری تقریب مذاهب اسلامی و رئیس کمیته رسانه در سخنانی گفت : این نشست با حضور فعالان عرصه رسانه که شناخت خوبی از جهان رسانه و رسانه های جهان اسلام دارند، تشکیل شده است.

فانیان با اشاره به نابرابری موجود بین رسانه های اسلامی و رسانه هایی مورد حمایت غرب تأکیدکرد: امروز به لحاظ کمی و کیفی نوعی آپارتاید رسانه ای در جهان حاکم است.

مدیر عامل خبرگزاری تقریب همگرایی رسانه های اسلامی را در حد و اندازه توانمندی آنها ندانست و از حضار در نشست خواست نقطه نظرهای خود را در ارتباط با چگونگی ایجاد همگرایی بیشتر رسانه های اسلامی، استفاده هرچه بهتر و بیشتر از امکانات موجود و نیز کم کردن فاصله آنها با هم و با کشورهای غربی بیان کنند.

در این نشست همچنین پیشنهاد ایجاد اتحادیه های اسلامی مطرح و بر ضرورت تشکیل این اتحادیه تأکید شد.

تشکیل اتحادیه رسانه ها و نویسندگان اسلامی، ایجاد رسانه های مستقل و بدون گرایش های سیاسی، تشکیل ایستگاهی با مرکزیت مجمع تقریب مذاهب شامل رسانه های کشورهای اسلامی و همچنین توجه به فضای مجازی و مقتضیات جوامع اسلامی از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.