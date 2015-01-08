بیداری جامعه اسلامی از مهمترین گامها در مسیر وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آیت الله اراکی" دبیر کل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی با حضور در برنامه "شبهای آسمانی" موضوع "پدیده تکفیر از دیدگاه منابع اسلامی" که قسمت دوم آن شب چهارشنبه در شبکه قرآن و معارف سیما پخش شد به آموزه های رفتاری امام علی(ع) با خوارج اشاره کرده و گفت: سب مسلمان به طور کلی حرام است و در تعالیم الهی به طور کلی از آن نهی شده است مگر اینکه مشکل مربوط به اصول دین باشد.

وی افزود: تنها راه حل درست اختلافات، گفتگو است.

دبیر کل مجمع تقریب اظهار داشت: مسئله تکفیر در گذشته نیز وجود داشته است و امروز به وسیله برخی کشورهای غربی تقویت شده است و متأسفانه در برخی از مجموعه های ما از جمله برخی مراکز و مدارس دینی نفوذ کرده اند و چنانکه می بینیم امروزه داعش توانسته است از بیشتر کشورها سربازگیری کند.

وی ادامه داد: داعش با باورهای اشتباهی که به جوانان کشورهای مختلف القا می کند توانسته است، عده زیادی را به دور خود جمع کند. از جمله این باورها این است که شیعه کافر است، سجده روی مهر حرام است و کلا شیعه مضر است، به عبارتی اساس تعلیمات آن تکفیری است و توانسه است با روشهای خود، باورهای عمیقی را در درون برخی جوانان به وجود بیاورد و آنان را به سوی خود جذب کند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد نتیجه کنفراسهایی مثل کنفراس وحدت اسلامی اظهار داشت: یکی از گامهای مهم در مسیر وحدت بیدار کردن جامعه اسلامی است و از مهمترین نقشهایی که این کنفراس ها دارد همین مسئله بیداری جوامع است.

آیت الله اراکی تصریح کرد: در کنفراس وحدت امسال بیش از حدود ۴۰۰ نفر دعوت شده اند که اکثرا از افراد نخبه هستند و همه اینها می توانند پس از بازگشت به کشورشان نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

وی ادامه داد: از دیگر فواید کنفراس وحدت، تأسیس کنفرانسهای مشابه در دیگر نقاط دنیا بوده است و شاهد بودیم که در پاکستان و مالزی و تونس و لبنان و ترکیه و ...کنفراسهای دیگری با این مضمون برگزار شد. همچنین در نتیجه این کنفرانسها پروژه هایی شکل گرفت و سازمانهای وحدت گرا در نقاط مختلف دنیا تأسیس شده است.

دبیر کل مجمع تقریب تصریح کرد: مجمع تقریب در زمینه وحدت بیشتر متمرکز روی علمای دین بود اما بعدها دیدیم که وحدت باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. در همین راستا در کنفراس امسال کمیسیونهای تخصصی بانوان، جوانان، تجار و بازرگانان فعالیت می کنند.

آیت الله اراکی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در گذشته این بود که اهل اندیشه، جدی بودن خطر را حس نمی کردند و نمی دانستند که اگر در جامعه ای گروهی تهدید بشود، گروهای دیگر نیز در معرض تهدید هستند اما امروز این دغدغه در بین اهل قلم شکل گرفته است و می توان به نابودی تکفیر امیدوار بود.

وی در پایان سخنانش اعلام کرد: ما امیدوار هستیم که تکفیر به تدریج دانشمندان مخلص و مصلح به تدریج یک دل تر خواهند شد و تکفیر از کل کشورهای اسلامی به تدریج رخت بر می بندد.