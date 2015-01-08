هنر اثر گذارترین سلاح فرهنگی در عرصه نبرد نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر بسیج با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفان و مسئولین کشوری و استانی در تالار بزرگ انتظار شهر کرمانشاه در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در این مراسم که دست اندر کاران ۲۳ گروه نمایشی از سراسر کشور حضور داشتند اظهار داشت: امروز آنچه که مایه عزت و افتخار برای نظام است پشتوانه مردم آگاه، بصیر و ولایت مدار در صحنه است.

سردار بهمن ریحانی گفت: امروز مسئولیت هنرمندان در قبال جامعه بسیار زیاد است و باید روح مقاومت، ایستادگی و ولایت مداری را در مردم زنده نگه دارند تا اهداف والای نظام و اسلام به سر منزل مقصود برسد.

وی ادامه داد: هیچ بستری بالاتر، زیباتر، نافذتر و ماندگارتر از هنر نیست و این واقعیتی است که امروز در جهان برای همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و ... وجود دارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امام فرمود "سلاح تبلیغات و فرهنگ برنده ترین سلاح است" و این واقعیتی است که امروز در عرصه جنگ نرم و رویارویی فرهنگ های مهاجم با فرهنگ اصیل ما دیده می شود.

ریحانی در پایان گفت: بر اساس نامگذاری رهبر معظم انقلاب باید از هنر در تمام عرصه ها استفاده کنیم و بالاترین سرمایه ما همین مردم بسیجی با نگرش ولایی هستند که باید در عرصه فرهنگ نیز فعال شوند.